"Прикрыл собой побратимов": в октябре на Донбассе россияне убили двух воинов

Фото: 93-тья ОМБр Холодный Яр у Facebook

В октябре Украина потеряла на фронте двух военнослужащих Вооруженных cил. Мастер-сержант 51-летний Георгий Халиков из 93-й механизированной бригады погиб от артиллерийского обстрела в Донецкой области 26 октября. Старший солдат 36-летний Виктор Рачугин из 17-й танковой бригады - от пулевого ранения в Луганской области 27 октября.

Еще 23 военнослужащих получили ранения.

Георгий Халиков родился 24 марта 1970 года в поселке Березино Болградского района Одесской области. Там прожил большую часть жизни. После срочной службы остался служить прапорщиком в местной воинской части. Затем занимал должность старшего прапорщика в Тарутинском райотделе МВД. Последние годы до войны жил в селе Тищенки Шишацкого района Полтавской области.

На войну пошел добровольцем. В 2016 году подписал контракт с Вооруженными силами. Являлся главным сержантом 8-й роты 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

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Георгия Журовича побратимы называли Дядя Жора.

"Через него многие прошли, он их всех научил. Надежный товарищ, хороший друг и командир. Мы гордимся тем, что Жора у нас служит", - рассказывал в 2019-м "24-му телеканалу" побратим Владимир.

Сам Георгий Халиков в одном из интервью на передовой говорил: "Пройдут годы, закончится война - а мы все равно будем встречаться и вспоминать Донбасс. Он останется у нас в душе. Трудно вспоминать о тех ребятах (погибших. - Gazeta.ua). Но мы всегда будем их помнить".

Последний год служил в одном подразделении с сыном

26 октября россияне из гаубичной артиллерии обстреляли позиции Вооруженных сил Украины под Гранитным Донецкой области. До этого бойцы 93-й бригады зашли с гуманитарной миссией в соседнее село Старомарьевка.

Дядя Жора прикрыл собой двух побратимов, а сам "поймал" несколько осколков. Его пытались спасти, но ранение было слишком тяжелым.

Похоронили Георгия Халикова в Березино 29 октября. Он был вдовцом. Остались три сына. Средний также несколько лет сражается на Донбассе. Последний год с отцом служили в одном подразделении.

Автор: 93-тья ОМБр Холодный Яр у Facebook 26 октября россияне из гаубической артиллерии обстреляли позиции Вооруженных сил Украины под Гранитным Донецкой области. До этого бойцы 93-й бригады зашли с гуманитарной миссией в соседнее село Старомарьевка. На фото - воронка от убившего воина снаряда.

Виктор Рачугин родился 31 января 1985 года в Запорожье. Получил среднее специальное образование, работал по специальности. Первый контракт с ВСУ подписал в октябре 2016 года. Прослужил в 54-й отдельной механизированной бригаде до осени 2020-го. С марта 2021 года — второй контракт и служба в 17-й Криворожской отдельной танковой бригаде.

15 ноября Виктор должен был идти в отпуск. Погиб 27 октября, когда российские наемники обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошкивского из стрелкового оружия.

Автор: Суспільне Запоріжжя Первый контракт с ВСУ подписал в октябре 2016 года. Прослужил в 54-й отдельной механизированной бригаде до осени 2020-го. С марта 2021 года — второй контракт и служба в 17-й Криворожской отдельной танковой бригаде.

Похоронили Виктора Рачугина в Запорожье на кладбище Святого Николая на Верхней Хортице.

Остались мать, сестра и сын, которого Виктор воспитывал сам после развода.

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Семь украинских военных погибли на Донбассе в сентябре 2021 года. Боевики ни дня не прекращали обстрелы - зафиксировали применение стрелкового оружия и артиллерии. Подконтрольные России формирование впервые за пять лет обстреляли украинские города - Счастье в Луганской области и Авдеевку Донецкой области.