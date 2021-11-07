Шесть лет защищал Украину на фронте - назвали имя погибшего воина

Фото: @24th.brigade

В воскресенье, 7 ноября, на Донбассе от обстрелов погиб военный 24-й отдельной механизированной бригады, главный сержант Виталий Павлысько.

Об этом сообщила Яворивская районная государственная администрация.

Погибший воин – уроженец города Яворив во Львовской области. На фронте – с 2015 года.

23 ноября мужчине должно было исполниться 48 лет.

"При выполнении боевых задач главный сержант трагически погиб. У военнослужащего остались жена, сын, дочь, мать и отец.

Искренние соболезнования родным и близким Героя", - сообщают.

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"Виталий вместе с другими военнослужащими находился на боевых позициях. Именно в этот момент боевики совершили обстрел из 120 мм минометов.

Во время обстрела, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - заявила 24 ОМБр.

Собратья и командование подразделения вспоминают Виталия Павлыська, как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, который всегда был надежной поддержкой и опорой.

"Он навсегда останется в нашей памяти, как Герой, отдавший свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину. Вечная память тебе, Воин!", - сообщают.

В воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации в Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. 2 ноября в результате вражеского обстрела погиб военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Елисеев.