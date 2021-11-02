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вторник, 02 ноября 2021 21:07

Первая потеря ноября: на Донбассе погиб Сергей Елисеев из 128-й бригады

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На Донбассе в результате обстрела боевиков 2 ноября погиб военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Елисеев.

Защищал родную землю в рядах Вооруженных Сил с первых лет войны, сообщили в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде - Закарпатского легиона.

Автор: facebook.com/128brigade
  2 ноября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный Сергей Елисеев
2 ноября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный Сергей Елисеев

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"Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын. Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьба собственной страны",- говорится в сообщении.

Руководство бригады и весь личный состав выразил соболезнования родным погибшего бойца.

2 ноября по нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Дата
02
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