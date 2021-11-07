На Донбассе оккупанты убили украинского воина

В воскресенье от обстрелов российского врага на Донбассе погиб украинский военный.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения.
Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное", - сообщили.
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.
У села Павлополь Донецкой области враг стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
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В районе села Гнутово противник вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотника сбрасывал выстрелы ВОГ-17.
Вблизи села Водяне оккупанты задействовали беспилотник и тоже сбросили выстрел ВОГ-17.
Позиции украинских воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел минометов калибра 120 мм. В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов. В направлении Песков обстрел вели из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщил пресс-центр ООС.
2 ноября в результате вражеского обстрела погиб военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Елисеев.
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