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пятница, 01 октября 2021 08:01

На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
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Семь украинских военных погибли в сентябре 2021 на Донбассе. Боевики ни дня не прекращали обстрелы - зафиксировано применение как стрелкового оружия, так и артиллерии.

Подконтрольные России формирование впервые за 5 лет обстреляли украинских города - Счастье в Луганской области и Авдеевку в Донецкой области. Был ранен глава военно-гражданской администрации Счастье Александр Дунець.

 

11 сентября

Алексей Куленко, 36 лет

Солдат 57-й мотопехотной бригады им. кости Гордиенко

  Алексей Куленко родом из села Покотилово Новоархангельского района Кировоградской области
Алексей Куленко родом из села Покотилово Новоархангельского района Кировоградской области

Куленко погиб от минометных осколков. Боевики обстреляли позиции его подразделения на окраине села Причепиловка на Луганщине. Ранения получили еще трое бойцов.

Алексей родом из села Покотилово Новоархангельского района Кировоградской области. В армию ушел в апреле 2021 года. Служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне.

Дома у него остался отец и трое детей.

Денис Герман, 32 года

Солдат 74-го отдельного разведывательного батальона

  Денис Герман родился в Запорожье.
Денис Герман родился в Запорожье.

Разведчик погиб в результате артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Место гибели в штабе не уточняют.

Герман проходил службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне. Был солдатом в роте глубинной разведки.

Денис родом из Запорожья. Окончил Классический приватный университет по специальности ''Правоведение'' и получил квалификацию магистра права. 29 сентября ему должно было исполниться 32 года.

Дома остались родители.

12 сентября

Артур Голуб, 27 лет

Матрос 503-го батальона морской пехоты

  Артур Голуб родился в городе Малин Житомирской области
Артур Голуб родился в городе Малин Житомирской области

12 сентября пророссийские боевики ударили из противотанкового ракетного комплекса по грузовику "МАЗ'' возле села Верхнеторецкое в Донецкой области. Погиб водитель, еще девять бойцов получили акубаротравмы.

Артур Голуб родом из райцентра Малин Житомирской области. В 2020 году окончил обучение в Национальном университете биоресурсов и природопользования. Полтора года назад поступил на службу к морпехов. Был водителем грузовика.

Дома остались мать.

12 сентября

Валентин Чепурной, 34 года

Экс-сержант 17-го отдельного мотопехотного батальона ''Кировоград'' 57-й мотопехотной бригады

  Валентин Чепурной родом из Херсонской области
Валентин Чепурной родом из Херсонской области

Погиб на западной окраине села Крымское Попаснянского района Луганщины в результате артиллерийского обстрела.

11 сентября в Валентина официально завершился срок контракта. Он заехал в подразделение попрощаться с собратьями - и тут начался мины.

Нарядный вместе с товарищами бросился в укрытие. Их бежало четверо. Первые трое успели проскочить, хотя осколками им посекло ноги. А Валентин взял на себя удар осколков от мины 120-го калибра, которая упала совсем рядом. Медики попытались эвакуировать мужчину, но было поздно.

По словам заместителя командира по морально-психологического обеспечения 57-й бригады, бойцу предлагали выслать все документы по почте, однако "по собственной воле" он приехал забрать их лично. А после того заехал к собратьям, с которыми проходил службу. Там и попал под обстрел.

Получит его семья статус семьи погибшего военнослужащего соответствующие выплаты - пока сказать сложно. В значительной степени это зависит от доброй воли Министерства обороны - Чепурной проходил службу с 2015 года, неоднократно был в зоне боевых действий.

Главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Залужный пояснил, что контракт Нарядного действительно закончился за несколько дней до смерти. Вся информация в базе данных и подделать ее невозможно. Однако, если согласиться на выплату компенсации будет означать нарушение закона.

''Идти на давление общественный, подделывать документы и делать так, чтобы его не исключали из списков части - это нарушение действующего законодательства'', - пояснил главнокомандующий в интервью Радио Свобода.

У семьи Валентина Чепурного есть возможность получить компенсацию. Однако только юридическим путем, и скорее всего через суд.

Валентин - житель поселка Высокополье Бериславского района Херсонской области. Там и похоронен.

Дома у него остались мать и маленький сын.

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13 сентября

Демьян Данилив, 24 года

Старший солдат 17-го отдельного мотопехотного батальона ''Кировоград'' 57-й мотопехотной бригады

  Демьян Данилов родом из Львовской области
Демьян Данилов родом из Львовской области

Демьян Данилив погиб в результате обстрела вблизи села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области. Получил пулевое ранение головы несовместимо с жизнью во время выполнения боевых задач.

Боец родом из села Рудники Стрыйского района Львовской области. Был командиром механизированного отделения. Заочно учился на II курсе исторического факультета Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко.

Дома остались родители.

26 сентября

Виктор Молостов, 48 лет

Старший солдат 54 бригады им. Ивана Мазепы

  Виктор Молостов родом из Харьковской области
Виктор Молостов родом из Харьковской области

Командир боевой машины погиб в зоне проведения операции объединенных 26 сентября во время выполнения боевой задачи. Штаб Операции объединенных сил уточнил лишь, что вместе с ним подорвался еще один боец. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Состояние раненого удовлетворительное.

Виктор Молостов родом из села Новоалександровка Красноградского района Харьковской области. Мужчина служил в 2015-2016 году по мобилизации. Позже военный заключил контракт.

У него остались жена и двое детей.

30 сентября

В результате обстрела со стороны российских гибридных сил погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сводке пресс-центре командования Объединенных сил о ситуации в районе проведения ООС.

В августе 2021 года на Донбассе погибло девять украинских бойцов - всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск.

Автор: Gazeta.ua
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