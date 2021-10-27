Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ

 
Ексклюзивы
1/5
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 576
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 2466
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2232
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 675
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2025
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1629
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6246
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 540
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4293
Фото
Все фото
3
12
14
5
2
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
&quot;Вот так выглядит &quot;нападавший&quot; - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Видео
Все видео
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
"Это не кумовство" - "слуга" о депутатах, которые "обмениваются" родственниками в Раде
"Это не кумовство" - "слуга" о депутатах, которые "обмениваются" родственниками в Раде
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
Из заседаний СНБО "вытекала" информация о санкциях - СМИ
Из заседаний СНБО "вытекала" информация о санкциях - СМИ
"Слуги" проиграли, но выход нашли:Украину всколыхнули местные выборы
"Слуги" проиграли, но выход нашли:Украину всколыхнули местные выборы
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 684
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 738
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2628
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1665
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 495
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
среда, 27 октября 2021 13:38

Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ

  Комментировать
Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ
Зеленский поручил Шмигалю, Данилову и Баканову подумать над ужесточением ответственности за нарушение законодательства о гастролях российских артистов. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка с требованием полностью запретить артистам из России выступать в Украине до деоккупации Крыма и возвращения под контроль Киева восточных границ.

Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, говорится на сайте президента.

"Направляю петицию премьер-министру Денису Шмигалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и председателю СБУ Ивану Баканову. Прошу проработать предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона "О гастрольных мероприятиях" в части проведения гастролей, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопрос усовершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований закона", - ответил Зеленский 27 октября.

Закон о гастрольных мероприятиях ограничивает выступления артистов, внесенных в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. А закон о телевидении и радиовещании запрещает распространять программы и передачи с их участием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петиция о запрете артистам из России выступать набрала 25 тыс. голосов

В сентябре Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских звезд в Украине. Он требует запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора до"возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля государства над своими восточными границами".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну

Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

Террористы расстреляли заседание парламента

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 17893
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 5085
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 4374
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3384
Савченко предлагают лишить звания Героя Украины - петиция
Савченко предлагают лишить звания Героя Украины - петиция Просмотров: 2799
Политика
Гордону запретили въезд в Грузию
Гордону запретили въезд в Грузию Просмотров: 90
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева Просмотров: 153
Четыре отставки и два назначения: "слуги" на заседании будут определять судьбы министров
Четыре отставки и два назначения: "слуги" на заседании будут определять судьбы министров Просмотров: 297
Кива проиграл апелляцию за жомовую яму
Кива проиграл апелляцию за жомовую яму Просмотров: 324
Лишение Разумкова мандата: в "Слуге народа" сделали заявление
Лишение Разумкова мандата: в "Слуге народа" сделали заявление Просмотров: 558
Больше всего комментируют
3
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
1
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
1
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Голосов: 8751
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть