Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ

Зеленский поручил Шмигалю, Данилову и Баканову подумать над ужесточением ответственности за нарушение законодательства о гастролях российских артистов. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка с требованием полностью запретить артистам из России выступать в Украине до деоккупации Крыма и возвращения под контроль Киева восточных границ.

Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, говорится на сайте президента.

"Направляю петицию премьер-министру Денису Шмигалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и председателю СБУ Ивану Баканову. Прошу проработать предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона "О гастрольных мероприятиях" в части проведения гастролей, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопрос усовершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований закона", - ответил Зеленский 27 октября.

Закон о гастрольных мероприятиях ограничивает выступления артистов, внесенных в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. А закон о телевидении и радиовещании запрещает распространять программы и передачи с их участием.

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В сентябре Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских звезд в Украине. Он требует запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора до"возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля государства над своими восточными границами".