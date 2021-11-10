24-летняя младший сержант погибла в зоне ООС

В районе ООС погибла 24-летняя младший сержант Татьяна Алхимова из Херсона. Фото: novynarnia.com

В районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области во время выполнения боевого задания 6 ноября погибла 24-летняя Татьяна Алхимова.

Была младшим сержантом отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, сообщили в пресс-службе бригады, передает Online НК.

Татьяну призвали на службу с 16 августа 2019 в 57-ю ОМПБр. Участвовала в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

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Начинала с должности радиотелефонистки. Потом ее перевели на должность внешнего пилота (оператора). Последнее место службы - командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Для нее это была уже вторая ротация на Восточном фронте.

Родом Татьяна из села Казачьи Лагери. Там сегодня, 10 ноября, с ней будут прощаться. Похоронят на Аллее Славы кладбища в Новой Каховке.

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