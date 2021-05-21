Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"

Президент Зеленский назначил Шефира первым помощником указом 21 мая 2019 года. Фото: телеканал "24"

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир заявляет, что его нельзя снимать на камеру, потому что он продюсер "Студии "Квартал 95", а в Офисе президента работает вне штата. Видео опубликовали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Шефир был в ангаре завода "Антонов", где проходила пресс-конференция Зеленского.

Журналист Михаил Ткач спросил Шефира: "Готовы ли вы отчитываться о своих встречах с олигархами Ахметовым, Коломойским?".

На что Шефир ответил: "Вы себя ведете некрасиво и манипулируете. Мне это лично неприятно. Я работаю только в интересах страны".

- В интересах страны вы готовы отчитываться о своих встречах с олигархами Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?

- Будет принят закон, буду выполнять.

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Шефир заявил журналисту: "Вы должны иметь и не быть таким человеком очень хитрым".

- Откуда такие выводы?

- Извините, у вас есть разрешение меня снимать от меня? Уберите, пожалуйста, камеру.

- Вы публичное лицо.

- Нет, я не ПЕП.

- Как это?

- Вот так. Почитайте НАЗК. Внештатный работник. Я являюсь генеральным продюсером "Студии "Квартал 95".

- А здесь что делаете?

В октябре прошлого года журналисты сообщали, что помощника президента Сергея Шефира ночью тайно возят на Mercedes-Maybach, которым пользуется охрана Рината Ахметова, в поместье олигарха. Состояние Рината Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.