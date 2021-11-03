Две группы из страны-агрессора анонсируют концерт в НСК "Олимпийский"

Две группы из страны-агрессора РФ "Мумий Тролль" и "Сплин" собираются выступать в Киеве в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".
Реклама концерта появилась в сети Facebook.
Выступление анонсирует компания TicketsBox. Планируют провести концерт 11 июня следующего года.
"Организаторы готовят масштабное шоу. Увидимся на Олимпийском!" - пишут в анонсе.
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Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских артистов в Украине.
Меньше чем за месяц она набрала необходимое количество голосов.
В ответ Зеленский переадресовал требование премьер-министру, главе СБУ и секретарю СНБО.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов, а в октябре - двое.
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