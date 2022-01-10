Дело о среднем пальце Зеленскому направили в суд

Средний палец нардеп показал на заседании парламента 4 ноября прошлого года. Фото: Facebook.com/leros.geo

Государственное бюро расследований направило в суд дело касательно внефракционного народного депутата Гео Лероса, подозреваемого в хулиганстве за средний палец президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом ведомство сообщило в понедельник.

"10 января в суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата, обвиняемого в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда", - написали в бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому

По сообщению ДБР, Лерос "выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства".

В другом эпизоде следователи установили: 11 августа прошлого года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную Леросом в марте 2020-го "на его странице в социальной сети".

Лерос публиковал видео, на котором якобы брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Тогда ДБР открыло дело против нардепа.

В бюро заявили, что Лерос умышленно не выполнил решения суда.

Депутата обвиняют по двум уголовным статьям - "Грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу" и "Неисполнение судебного решения".

4 ноября 2021 года Лерос Верховной Раде назвал президента Зеленского "главным изменником". После этого нардепу выключили микрофон. Депутат показал Зеленскому средний палец. 11 ноября Лероса обвинили в хулиганстве. Подозрение вручили работники ДБР. На следующий день вручили еще одно подозрение - за невыполнение вступившего в законную силу решения суда. Нардепу избрали меру пресечения в виде личного обязательства.