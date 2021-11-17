Зеленский все знал: Bellingcat опубликовали новые детали расследования по "вагнеровцам"

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала вторую часть отчета по "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер". В ней анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации.

Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке наемников ЧВК "Вагнер", о которой попросил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, стало якобы желание подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.

За проект "Авеню" отвечали тогдашний глава ГУР Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий. Руководители проекта "в поле" им сообщили, что перенос операции невозможен. Был огромный риск вызвать подозрение у самих "вагнеровцев" и спецслужб Беларуси и России.

Однако билеты сумели перебронировать на пять дней позже по требованию Банковой. Это должно было дать время на вступление в действие моратория на ведение огня.

На территории Беларуси наемникам сообщили, что рейс откладывается на пять дней. Чтобы оставить бойцов в тонусе и под контролем им сообщили, что пребывание в Минске будет оплачено как рабочее время. Наемники придерживались воинской дисциплины. Прежде всего - не употреблять алкоголь и не слоняться по городу.

Автор: theins.ru Переписка с вагнеровцами

Правда, номеров на все дни для всего состава бойцов не было. Поэтому наемников переселили в санаторий "Белорусочка" за чертой города. Единственный наемник с белорусским паспортом остался у родственников в Минске.

Следующие три дня наемники продолжали соблюдать строгую дисциплину и инструкции "Шамана", чтобы не вызывать подозрения. Но это наоборот, выглядело особенно подозрительно. Как позже цитировали белорусские СМИ сотрудника санатория: "Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением: спиртного не употребляли, развлекательных заведений не посещали, держались отдельно, стараясь не привлекать к себе внимания".

Вечером 28 июля, по информации Bellingcat, один из боевиков заметил характерный для спецслужб микроавтобус возле санатория. Особого удивления это не вызвало — "вагнеровцы" решили, что КГБ хочет проконтролировать, чтобы наемники улетели из страны без приключений.

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Однако той же ночью, незадолго до рассвета, спецназовцы из группы "Альфа" КГБ Беларуси ворвались в санаторий, запустили свет-шумовые гранаты в комнаты через их балконы, после чего вооруженная штурмовая группа в балаклавах выбила дверь в номера. На наемников надели наручники, положили их на кровати лицом вниз и накрыли головы подушками. Один из наемников заявил позже в интервью RT, что мог видеть из-под подушки, что спецназовцы обыскивали их номер и багаж.

По некоторым репликам КГБшников, наемники поняли, что те приехали в Беларусь для свержения власти. Оружия, разумеется, не нашли и после многочасового ожидания наемников передали группе ОМОНа, отвезшей россиян в РОВД. 33-й наемник, останавливавшийся у своих родственников, был задержан в их доме позднее этого утра.

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Расследователи напоминают, как президент Владимир Зеленский рассказывал, что "это не была точно наша операция".

"Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украина. И то, что Украину максимально затягивали по этому вопросу, - это правда", - сказали Зеленский.

Bellingcat подчеркивают, что Зеленского информировали о каждом этапе операции. К тому же ее финальный план подписал министр обороны Украины.

Автор: КГБ Беларуси Зеленский знал о каждом этапе операции с "вагнеровцами" - Bellingcat

Одной из причин срыва спецоперации бывшие оперативники ГУР МОУ называют "политическую ревность" президента и его аппарата к Бурбе, с которым уже на тот момент отношения у ОП были далеко не лучшими. Если бы он завершил операцию по поимке десятков военных преступников, то стал бы настоящим героем в широких кругах. А этого команда Зеленского, по словам расследователей, не могла допустить.

Источники, близкие к Бурбе, подтвердили The Insider, что сразу после ареста вагнеровцев в Минске он предложил всем, кто знал о спецоперации (кроме президента), пройти тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли информация белорусам. Через несколько дней после арестов он был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Новый глава ГУР Кирилл Буданов от комментариев сразу отказался. Только уточнил, что такой масштаб операции всегда на контроле у ​​президента.

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В первой части расследования, подготовленного Bellingcat с участием The Insider, говорится о том, как украинские спецслужбы под видом найма охранников на объект "Роснефти" в Венесуэле смогли вывезти из России несколько десятков наиболее разыскиваемых боевиков из ППК "Вагнера". к военным преступлениям на территории Украины. Боевики должны были сесть в Минске в самолет Turkish Airlines, который бы совершил экстренную посадку в Киеве, но в последний момент операция неожиданно была "отложена" украинским руководством. Боевики застряли в Минске и вскоре были арестованы местным КГБ. Накануне глава парламентской временной следственной комиссии "слуга" Марьяна Безугла объявила промежуточный вывод ВСК. В нем говорится, что президент Владимир Зеленский не отменял сделку по задержанию "вагнеровцев". Документы об их задержании якобы начали готовить только после задержания в Беларуси. Хотя два года уже собирали информацию о частных военных компаниях. Также Безугла заверила, что и у главы Офиса президента Андрея Ермака нет полномочий отдать приказ об отмене операции.