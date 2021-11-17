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В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat

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В &quot;Слуге народа&quot; критически отреагировали на расследование Bellingcat
"Слуга" Юрий Камельчук считает, что расследованию по "вагнеровцам" "не хватает доказательной базы". Фото: скриншот с видео

В президентской фракции "Слуга народа" не доверяют расследованию Bellingcat о причастности украинских властей к "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ППК "Вагнер". Якобы журналисты не привели достаточно доказательств.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24".

Нардеп считает, что в расследовании, которого ждали все год, отсутствуют документы, аудио и видеозаписи.

"В результате появилась текстовая версия расследования без представления документальной или иной доказательной базы. На мой взгляд, разгон этой истории направлен только в одно место – дискредитировать украинские власти и украинские спецслужбы в глазах наших международных партеров. Больше ничего пока я не вижу" , – сказал Камельчук.

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Он отметил, что с уважением относится к группе расследователей Bellingcat. Считает их иногда эффективнее разных спецслужб. Но этому расследованию не хватает "доказательного сопровождения".

"Если они добавят фактов (к расследованию. - Gazeta.ua), которые можно проверить, на которые можно опереться... Все остальные выглядят как наблюдение и выводы отдельных лиц", - подчеркнул нардеп.

В течение года журналисты Bellingcat с участием издания The Insider расследовали обстоятельства уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, работавшим под видом охранной компании при "Роснефти", удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ППК "Вагнер", причастных к военным преступлениям. Украина. Журналисты установили, что акцию провела Служба военной разведки Украины ГУР МОУ при поддержке СБУ.

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