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Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака

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Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Власть скрывала гулянье Ермака в государственной резиденции. Коллаж: Андрей Калистратенко

В выходные в ноябре, когда руководитель Офиса президента Андрей Ермак гулял свой день рождения в государственной резиденции "Синегора" в селе Гута, в Ивано-Франковскую область прилетали бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского и бизнесмен из Австрии с бизнесом в РФ.

Об этом рассказал журналист Михаил Ткач.

21 ноября, в день рождения Ермака, в 14:00 из Австрии в Ивано-Франковск на частном самолете прилетели гости. Терминал покидают мужчина и женщина. Мужчина, как для воскресенья, одет торжественно, женщина держит брендовый пакет, сказано в сюжете.

Мужчину зовут Карл Контрус, он – гражданин Австрии и имеет бизнес в Украине и РФ. Он один из владельцев днепровского завода "Трансмаш". В России он является основателем компании "ППМТ". Компания, как и "Трансмаш", занимается ремонтом железнодорожного транспорта.

В Украине бизнес Контруса получает государственные заказы и ремонтирует украинскую железную дорогу, а в РФ – российскую.

Бизнесмен покинул Ивано-Франковск в понедельник, через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев улетели президент Владимир Зеленский и Ермак.

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А 19 ноября в Ивано-Франковск из Киева прилетел борт, связанный со структурами Коломойского. В самолете находился бизнес-партнер олигарха, совладелец "Студии Квартал 95" Тимур Миндич с семьей. Именно в квартире Миндича Зеленский в этом году праздновал свой день рождения.

22 ноября, днем, сразу после отлета Зеленского и Ермака на вертолете спасателей в сопровождении военного Ми-8, из резиденции выехал микроавтобус, в котором, вероятно, была семья Миндича.

О том, что Ермак праздновал свой юбилей в государственной резиденции в Карпатах, знал почти весь столичный политикум, сказал журналист.

Офис президента заявлял, что Ермак в понедельник праздновал с родителями, во вторник - в Офисе президента. Однако день рождения Ермака был в воскресенье и об этом дне ОП почему-то молчит.

А Зеленский на пресс-конференции сказал, что летал в Гуту готовить государственную резиденцию к приему послов.

Президент с руководителем своего Офиса прилетели в Карпаты в пятницу, 19 ноября, где, по словам Зеленского, работали над тем, как разместить 300 послов на даче. А в субботу Зеленский отдыхал в Гуте с семьей и Ермаком.

В ОП направили запрос:

на каких основаниях для празднования юбилея использовали вертолеты спасателей?

использовали ли Зеленский и Ермак для перелета самолет, имеющий отношение к бизнес-структурам Коломойского?

"Пребывание Ермака в государственной резиденции сначала вообще отрицали. Впоследствии Ермак подтвердил, что был в "Синегоре", но не в свой день рождения. А потом президент признал, что Ермак таки был в резиденции на свой день рождения.

А это значит, что Офис президента изначально сказал неправду", - говорит Ткач.

24 ноября журналист опубликовал первый сюжет о праздновании дня рождения руководителя ОП в "Синегоре".

В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что президент пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам.

Во время пресс-марафона президента Ермак пытался скрыться от журналиста Ткача.

Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС и летал с Ермаком.

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