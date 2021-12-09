Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака

В выходные в ноябре, когда руководитель Офиса президента Андрей Ермак гулял свой день рождения в государственной резиденции "Синегора" в селе Гута, в Ивано-Франковскую область прилетали бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского и бизнесмен из Австрии с бизнесом в РФ.
Об этом рассказал журналист Михаил Ткач.
21 ноября, в день рождения Ермака, в 14:00 из Австрии в Ивано-Франковск на частном самолете прилетели гости. Терминал покидают мужчина и женщина. Мужчина, как для воскресенья, одет торжественно, женщина держит брендовый пакет, сказано в сюжете.
Мужчину зовут Карл Контрус, он – гражданин Австрии и имеет бизнес в Украине и РФ. Он один из владельцев днепровского завода "Трансмаш". В России он является основателем компании "ППМТ". Компания, как и "Трансмаш", занимается ремонтом железнодорожного транспорта.
В Украине бизнес Контруса получает государственные заказы и ремонтирует украинскую железную дорогу, а в РФ – российскую.
Бизнесмен покинул Ивано-Франковск в понедельник, через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев улетели президент Владимир Зеленский и Ермак.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
А 19 ноября в Ивано-Франковск из Киева прилетел борт, связанный со структурами Коломойского. В самолете находился бизнес-партнер олигарха, совладелец "Студии Квартал 95" Тимур Миндич с семьей. Именно в квартире Миндича Зеленский в этом году праздновал свой день рождения.
22 ноября, днем, сразу после отлета Зеленского и Ермака на вертолете спасателей в сопровождении военного Ми-8, из резиденции выехал микроавтобус, в котором, вероятно, была семья Миндича.
О том, что Ермак праздновал свой юбилей в государственной резиденции в Карпатах, знал почти весь столичный политикум, сказал журналист.
Офис президента заявлял, что Ермак в понедельник праздновал с родителями, во вторник - в Офисе президента. Однако день рождения Ермака был в воскресенье и об этом дне ОП почему-то молчит.
А Зеленский на пресс-конференции сказал, что летал в Гуту готовить государственную резиденцию к приему послов.
Президент с руководителем своего Офиса прилетели в Карпаты в пятницу, 19 ноября, где, по словам Зеленского, работали над тем, как разместить 300 послов на даче. А в субботу Зеленский отдыхал в Гуте с семьей и Ермаком.
В ОП направили запрос:
на каких основаниях для празднования юбилея использовали вертолеты спасателей?
использовали ли Зеленский и Ермак для перелета самолет, имеющий отношение к бизнес-структурам Коломойского?
"Пребывание Ермака в государственной резиденции сначала вообще отрицали. Впоследствии Ермак подтвердил, что был в "Синегоре", но не в свой день рождения. А потом президент признал, что Ермак таки был в резиденции на свой день рождения.
А это значит, что Офис президента изначально сказал неправду", - говорит Ткач.
24 ноября журналист опубликовал первый сюжет о праздновании дня рождения руководителя ОП в "Синегоре".
В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что президент пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам.
Во время пресс-марафона президента Ермак пытался скрыться от журналиста Ткача.
Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС и летал с Ермаком.
Комментарии