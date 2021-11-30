Ермака допросили в ДБР

Ермак ходил на допрос утром. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сходил на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он сообщил в Facebook во вторник, 30 ноября.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - написал.

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Также заявил, что не хочет "делать из этого шоу, поэтому камеры не звал".

"Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "i", - резюмировал.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе. У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк. В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В марте этого года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщал, что Ермака допрашивали по делу.