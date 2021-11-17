"Нет железобетонных фактов". У Ермака оценили расследование Bellingcat

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк: "Не было никакого "слива".

Расследование Вellingcat базируется исключительно на субъективных интервью с разведчиками в отставке, в том числе с экс-руководителем Главного управления разведки Василием Бурбой.

"Также Bellingcat корректно указывает в ключевых местах, что не смог независимо верифицировать этот разговор. То есть, этим подчеркивается характер информации - речь идет о заявлениях и взглядах отдельных лиц, а не о железобетонных фактах", - сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии УНИАН.

"Очень важно, что Bellingcat опроверг несколько основополагающих мифов, которые доминировали в нашем информпространстве и активно поддерживались российской дезинформационной машиной. Было много спекуляций за полтора года о якобы участии спецслужб США, Турции, Британии и Израиля в истории с "вагнеровцами". Наконец-то эти спекуляции развеяны – такого просто не было", - подчеркнул он.

Вотчете говорится, что "не было никаких "сливов", о которых столько рассказывали", добавил Подоляк.

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Документирование участия российских военных и наемников в войне против Украины и на территории других государств велось все время с 2014 года и "не нуждалось в каком-либо согласовании или приказах на высшем политическом уровне".

"В рамках этой обширной операции могли быть разнообразные оперативные мероприятия. Как они развивались и чем закончились – это вопрос исключительно того уровня, на котором они осуществлялись", - отметил чиновник.

Главным в этой истории советник главы ОП считает, что благодаря работе украинских спецслужб, разведчиков и правоохранителей удалось собрать детальный массив доказательств преступлений, совершенных российскими наемниками.

"Все эти так называемые "частные военные компании" - это часть российской машины войны, которая может быть остановлена только совместными действиями международного сообщества. Все доказательства преступлений российских наемников должны быть предоставлены Интерполу и соответствующим международным структурам. Это обязательно", - сказал Подоляк.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части отчета по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ППК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. В расследовании говорится о том, как украинские спецслужбы под видом наемных охранников объекта "Роснефти" в Венесуэле смогли вывезти из России несколько десятков наиболее разыскиваемых боевиков из ППК "Вагнера", причастных к военным преступлениям на территории Украины. Боевики должны были сесть в Минске в самолет Turkish Airlines, который бы совершил экстренную посадку в Киеве, но в последний момент операция неожиданно была "отложена" украинским руководством. Боевики застряли в Минске и вскоре были арестованы местным КГБ. Bellingcat отмечают, что Зеленского информировали о каждом этапе операции. К тому же ее финальный план подписал министр обороны Украины. Одной из причин срыва спецоперации бывшие оперативники ГУР МОУ называют "политическую ревность" президента и его аппарата к тогдашнему руководителю Главного разведуправления Василию Бурбе. Если бы он завершил операцию по поимке десятков военных преступников, то стал бы настоящим героем в широких кругах. А этого команда Зеленского не могла допустить.