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С сайта СБУ исчезли более 20 материалов по делу "вагнеровцев"

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С сайта СБУ исчезли более 20 материалов по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Bellingcat опубликовало расследование по "вагнеровцам". Фото: Ukrinform.ua

Материалы по делу "вагнеровцев" убрали с сайта Службы безопасности Украины.

"С октября 2017 года по май 2019 года на сайте СБУ вышло более 20 материалов (по делу "вагнеровцев" - прим. ред.). СБУ представляло несколько аудиоперехватов, где был представлен даже голос Уткина (российский офицер спецназа ГРУ Дмитрий Уткин - ред.), в т.ч. и в отношении сбития ИЛ-76.

На сегодняшний день все эти материалы - я отвечаю за свои слова - с сайта СБУ исчезли. Более того, на сайте СБУ - это легко проверить - существует раздел такой "Они находятся в розыске". Там нет ни одного наемника ЧВК Вагнера, включая тех 33 белоруса, условно говоря, которые были задержаны. И это еще один штрих к расследованию Bellingcat, косвенно подтверждение тому, что многое из того, что написано Bellingcat, соответствует истине", - заявили генерал-майор запаса СБУ Игорь Гуськов в эфире Украина 24.

Он отметил, что СБУ в спецоперации принимала косвенное участие.

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"Была ли эта спецоперация? Да, и я говорю это лично, опираясь на свои знания. Была ли эта спецоперация украинских спецслужб? Да, это была спецоперация Главного управления разведки, где СБУ принимало очень косвенное участие. Косвенность заключается в том, что отдельные сотрудники СБУ, которые были выжиты с 2019 года из состава службы, были приняты на службу в ГУР, занимались этой темой и наше аналитическое подразделение в СБУ очень плотно контактировало с этими контрразведчиками.

Многое из того, что написано, у меня вызывает на сегодняшний день огромное беспокойство. Bellingcat описал достаточно полную ситуацию, как она развивалась, указал очень много тех оперативных нюансов, о которых я лично как экс-сотрудник спецслужб очень сожалею. На сегодняшний день методы и формы раскрыты - это следствие отрицания властью того, что эта операция имеет отношение к украинским спецслужбам", отметил Гуськов.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части отчета по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ППК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации.

В расследовании говорится о том, как украинские спецслужбы под видом наемных охранников объекта "Роснефти" в Венесуэле смогли вывезти из России несколько десятков наиболее разыскиваемых боевиков из ППК "Вагнера", причастных к военным преступлениям на территории Украины. Боевики должны были сесть в Минске в самолет Turkish Airlines, который бы совершил экстренную посадку в Киеве, но в последний момент операция неожиданно была "отложена" украинским руководством. Боевики застряли в Минске и вскоре были арестованы местным КГБ.

Bellingcat отмечают, что Зеленского информировали о каждом этапе операции. К тому же ее финальный план подписал министр обороны Украины.

Одной из причин срыва спецоперации бывшие оперативники ГУР МОУ называют "политическую ревность" президента и его аппарата к тогдашнему руководителю Главного разведуправления Василию Бурбе. Если бы он завершил операцию по поимке десятков военных преступников, то стал бы настоящим героем в широких кругах. А этого команда Зеленского не могла допустить.

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17
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