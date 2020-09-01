"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции

Нардеп назвал президента Зеленского лжецом.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лероса из своих рядов. Об этом во вторник сообщили в партии.

"По результатам сбора подписей большинством голосов", - сказано в сообщении.

Сегодня на заседании парламента Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский "не стал воевать со старой системой, просто с ней слился".

А руководителя Офиса президента Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену".

"Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день назначения "кварталовца" Баканова председателем СБУ, который протекцию Зеленского под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса.

В дополнение президент назначил сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, управлять Антимонопольным комитетом, который призван создать обещанную свободу конкуренции. Вместо энергонезависимости правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус самого богатого человека в Европе. При этом нанесенные им убытки в размере 39 миллиардов гривен от "Роттердам+" становится минусом в карманах украинцев.

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Подскажите, а где обещанные открытые конкурсы на государственные должности? Зато люстрованих, "зашквареных", "махровых" коррупционеров без конкурса назначают на таможню, налоговую и все другие коррумпированные "кормушки", прикрываясь коронавирусом.

А как может быть по-другому, если вместо обещанных новых лиц в Раду пришли кланы Януковича, который теперь возглавляете вы, господин президент? Вы несете персональную ответственность за преследования гражданских активистов, журналистов.

Давайте честно: кто такой Ермак без Зеленского? Это на самом деле сознательный выбор президента - поручить ему выполнять все его грязную коррупционную работу. Неужели Ермак не согласовывает с президентом "смотрящих".

Или Зеленский не знает, какие министры прислуживают другим министрам? Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор. И вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок, скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят с вами встречать следующую весну.

И напоследок. Господин президент, у меня к вам только один вопрос: вам не стыдно?", - заявил Лерос с трибуны Верховной Рады.

Гео Лерос шел 23 в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в июле прошлого года. 28 августа нардеп сообщил, что ему подожгли автомобиль.