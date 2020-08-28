Сгорел автомобиль нардепа Лероса

Лерос сообщил о поджоге автомобиля. Фото: Bigmir

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.

"Мне подожгли машину", написал Лерос в Facebook.

Нардеп также опубликовал видео. Других подробностей политик не сообщает.

На данный момент ГСЧС и полиция Киевской области не сообщают об инциденте.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил в свободный доступ видео, на которых брат руководителя ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Андрей Ермак из-за этого подал заявления в СБУ и ГБР. Впоследствии Лерос обнародовал новые записи. В отношении него в ГБР открыли уголовное производство.