Сгорел автомобиль нардепа Лероса

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.
"Мне подожгли машину", написал Лерос в Facebook.
Нардеп также опубликовал видео. Других подробностей политик не сообщает.
На данный момент ГСЧС и полиция Киевской области не сообщают об инциденте.
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил в свободный доступ видео, на которых брат руководителя ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
Андрей Ермак из-за этого подал заявления в СБУ и ГБР. Впоследствии Лерос обнародовал новые записи.
В отношении него в ГБР открыли уголовное производство.
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