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четверг, 13 января 2022 11:26

Больше Зеленского получает даже его пресс-секретарь: назвали зарплаты в Офисе президента

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Больше Зеленского получает даже его пресс-секретарь: назвали зарплаты в Офисе президента
Ермак за год получил больше зарплаты, чем президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский получает меньшую зарплату, чем у его пресс-секретаря и руководителя Офиса с заместителями.

Об ответах Государственного управления делами сообщил "24 канал".

Руководителю ОП Андрею Ермаку за год выплатили 453 759 грн (после вычета налогов и сборов по зарплате).

Заместителям Ермака Олегу Татарову выплатили 380 636 грн, Юлии Соколовской - 446 630 грн, Андрею Смирнову - 372 364 грн, Кириллу Тимошенко - 398 979 грн, Игорю Жовкве - 490 895 грн, Роману Машовцу - 453 200 грн, Игорю Брусилу - 378 565 грн, Андрею Сибиге (назначили на должность в конце мая) - 285 663 грн, Алексею Днипрову (с июля) - 207 713 грн, Ростиславу Шурме (с ноября) – 31 014 грн.

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Руководителю аппарата ОП Марии Витушок - 688 128 грн.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров за шесть месяцев получил 298 519 грн.

Для сравнения, президенту Зеленскому за год выплатили 270 480 грн зарплаты. Должностной оклад главы государства - 28 тыс. грн.

Должностной оклад генпрокурора Ирины Венедиктовой составляет более 70 тыс.

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Дата
13
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