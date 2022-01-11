Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука

Президент получает зарплаты меньше, чем народные депутаты. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский за 2021 год в должности заработал 336 тыс. грн. С этой суммы уплатил более 65 тыс. налогов и сборов.

Об этом со ссылкой на ответ Государственного управления делами сообщил "24 канал"

Таким образом, Зеленскому за год насчитали 270 480 грн.

Должностной оклад Зеленского - 28 тыс. грн. Надбавок и премий президент не получал.

К примеру, глава СБУ Иван Баканов заработал за прошлый год более 1,5 млн. грн. Наибольшую зарплату получил за декабрь - 285 тыс. грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова - тоже 1,5 млн грн с должностным окладом более чем в 70 тыс.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал суммарно 795 324 грн, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - более 410 300 грн, а подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук - 445 869 грн.

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Сопредседатели фракции "Європейська солідарність" Артур Герасимов и Ирина Геращенко заработали за год 540 867 грн и 582 783 грн, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко - 486 593 грн, глава фракции "Голос" Александра Устинова - 504 35 грн.

В прошлом году зарплата руководителя Офиса президента Андрея Ермака была на уровне премьерской.