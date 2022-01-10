Суд принял новое решение по Медведчуку (обновлено)

Печерский райуд Киева продлил нардепу и лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест еще на 2 месяца. Telegram-канал "Труха_Полтава"

Подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку продлили на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста.

Такое решение сегодня, 10 января, принял Печерский райсуд Киева. Об этом сообщил в Facebook соратник Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

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"Судья Печерского суда Киева только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев", - пишет Кузьмин.

Он отметил, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев. Сейчас же домашний арест продлили до 10 месяцев.

Позже на это заявление отреагировали в офисе генерального прокурора. Там отметили, что подозреваемый в госизмене и содействии деятельности террористических организаций будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 10 марта 2022 года. И это не превышает срока в шесть месяцев, о чем написал нардеп.

"В рамках этого уголовного производства меру пресечения подозреваемому впервые избрали 12 октября 2021 года со сроком действия до 19 ноября 2021-го. 16 ноября 2021 года ее продлили до 14 января 2022-го. И 10 января 2022 года решением суда продлили еще на два месяца. Следовательно, срок пребывания подозреваемого под домашним арестом в этом уголовном производстве по состоянию на 10 марта 2022-го будет составлять около пяти месяцев. Уголовный процессуальный кодекс разрешает содержание под домашним арестом во время досудебного расследования не более шести месяцев", - сказано в сообщении.

В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении в государственной измене Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд. В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.