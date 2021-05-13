Медведчука отправили под домашний арест

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.
При этом суд отказался отпустить Медведчука на поруки другим нардепам, сообщает Украинская правда.
Нардепа обязали сдать на хранение паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.
Домашний арест продлится до 9 июля 2021 года.
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Сторона обвинения просила арестовать нардепа с возможностью внесения залога в 300 млн гривен.
Выход из зала суда лидера ОПЗЖ сопровождался потасовкой. Мужчины спортивного телосложения блокировали подступы к Медведчуку и защищали его автомобиль. Вмешался также и нардеп Илья Кива, который пытался оттеснить негативно настроенных к Медведчуку людей.
В среду Медведчук пришел в Офис генерального прокурора.
11 мая генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении ему и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.
Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинский, сообщил глава СБУ Иван Баканов.
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