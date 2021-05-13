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четверг, 13 мая 2021 21:31

Медведчука отправили под домашний арест

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Медведчука отправили под домашний арест
Обвинение просило арестовать нардепа с альтернативой залога. Фото: DW

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

При этом суд отказался отпустить Медведчука на поруки другим нардепам, сообщает Украинская правда.

Нардепа обязали сдать на хранение паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.

Домашний арест продлится до 9 июля 2021 года.

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Сторона обвинения просила арестовать нардепа с возможностью внесения залога в 300 млн гривен.

Выход из зала суда лидера ОПЗЖ сопровождался потасовкой. Мужчины спортивного телосложения блокировали подступы к Медведчуку и защищали его автомобиль. Вмешался также и нардеп Илья Кива, который пытался оттеснить негативно настроенных к Медведчуку людей.

В среду Медведчук пришел в Офис генерального прокурора.

11 мая генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении ему и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинский, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

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