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вторник, 11 мая 2021 15:45

Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку

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Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
Была проведена масса следственных действий, сообщила генпрокурор. Фото: @pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам. Она не назвала фамилий.

Но написала в Facebook: "Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К".

Вместе с тем "Українська правда" сообщает, что речь идет о нардепах от прокремлевской ОПЗЖ Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

"Народные депутаты М И К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", - заявила Венедиктова.

"Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", - сообщила генпрокурор.

"Выводы:

1. Считать Крым частью другого государства - нельзя.

2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя.

3. Становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины - нельзя.

4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну - нельзя.

5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах - нельзя.

Всем добра", - резюмировала Венедиктова.

Сегодня СМИ сообщали, что в доме Медведчука на ул. Монтажников в Киеве проходили обыски.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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