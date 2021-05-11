В доме Медведчука проводят обыски

В феврале на Медведчука и его жену наложили санкции. Фото: Reuters

В доме нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука на ул. Монтажников в Киеве проходят обыски. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Там Медведчук живет вместе с семьей, пока в основном здании в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Внешнее окружение территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа". В частности, на соответствующей территории расположены несколько зданий, обнесенных одним забором.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.