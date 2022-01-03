Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву

 
Ексклюзивы
1/5
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 7623
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 783
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3474
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1008
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4635
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2619
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 324
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 783
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 11250
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Просмотров: 738
Фото
Все фото
3
5
18
7
8
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
&quot;Героям слава!&quot;: в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
Видео
Все видео
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
5 Просмотров: 1476
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3087
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1557
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1035
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1953
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 981
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
понедельник, 03 января 2022 18:47

Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву

  Комментировать
Медведчук, который &quot;впаривает&quot; дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. Фото: Reuters

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал, как отправлял свою дочь Дарью на учебу в Женеву – город на юго-западе Швейцарии.

Видео опубликовал блоггер Денис Казанский.

В интервью телеведущему Вячеславу Пиховшеку Медведчук рассказал, что его дочь окончила школу в Киеве и поступила в Женевский университет.

"Более того, обратилась, получила учебную визу, все было нормально. И в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована. Западный мир и здесь проявился", - сказал.

Дарья Медведчук является крестницей президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баканов спит? Депутат из ОПЗЖ отпраздновал Новый год с Путиным

"То есть, люди, которые рассказывают нам, что враждебный Запад хочет нас поработить, и евроинтеграция Украине не нужна, сами свое будущее и благополучие своих детей связывают исключительно с Западом. И при первой же возможности вывозят туда и свои капиталы, и своих детишек. Ну а нам продолжают впаривать галиматью про "дружбу с братским нардом" и "процветающую Россию", в которую сами не верят.

Ни с Украиной, ни с Россией будущее своих семей все эти Медведчуки не связывают. Их цель - нажиться здесь на доверчивых лохах и отправить своих отпрысков прожигать наворованные миллиарды в Европу и Америку", - пишет Казанский.

В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд.

В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Нашли посмертную золотую маску фараона

Самое читаемое
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном Просмотров: 36235
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
 9 Просмотров: 24490
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
3
 16 Просмотров: 20367
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
5
 3 Просмотров: 8748
Графиня купалась в крови молодых девушек
Графиня купалась в крови молодых девушек
 Просмотров: 8010
Политика
В Украине создадут три новых природных парка
В Украине создадут три новых природных парка Просмотров: 234
"Есть угроза моей безопасности" - Цымбалюк рассказал, почему уехал из России
"Есть угроза моей безопасности" - Цымбалюк рассказал, почему уехал из России Просмотров: 405
Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе — СМИ
Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе — СМИ Просмотров: 153
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
 Просмотров: 1377
Ярош назвал израильского посла агентом Кремля
Ярош назвал израильского посла агентом Кремля Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
16
Ющенко сменил имидж в новом году
9
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
9
Зеленский назвал семь изменений в Украине и пригрозил олигархам
5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
3
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
Голосов: 1036
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть