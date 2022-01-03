Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. Фото: Reuters

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал, как отправлял свою дочь Дарью на учебу в Женеву – город на юго-западе Швейцарии.

Видео опубликовал блоггер Денис Казанский.

В интервью телеведущему Вячеславу Пиховшеку Медведчук рассказал, что его дочь окончила школу в Киеве и поступила в Женевский университет.

"Более того, обратилась, получила учебную визу, все было нормально. И в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована. Западный мир и здесь проявился", - сказал.

Дарья Медведчук является крестницей президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

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"То есть, люди, которые рассказывают нам, что враждебный Запад хочет нас поработить, и евроинтеграция Украине не нужна, сами свое будущее и благополучие своих детей связывают исключительно с Западом. И при первой же возможности вывозят туда и свои капиталы, и своих детишек. Ну а нам продолжают впаривать галиматью про "дружбу с братским нардом" и "процветающую Россию", в которую сами не верят.

Ни с Украиной, ни с Россией будущее своих семей все эти Медведчуки не связывают. Их цель - нажиться здесь на доверчивых лохах и отправить своих отпрысков прожигать наворованные миллиарды в Европу и Америку", - пишет Казанский.

В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд. В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.