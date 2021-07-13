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вторник, 13 июля 2021 17:02

Суд арестовал имущество соратника Медведчука Козака

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Суд арестовал имущество соратника Медведчука Козака
Козак и Медведчук в Москве, июль 2019 года.

Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество нардепа от прокремлевской ОПЗЖ, подозреваемого в государственной измене Тараса Козака.

"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - сообщили в офисе генерального прокурора, пишет "РБК-Україна".

В мае тоже подозреваемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявлял, что Козак находится в Беларуси на лечении.

В аппарате Верховной Рады сообщали, что Козак не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.

СБУ объявила нардепа в розыск.

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В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО.

Также СНБО ввела санкции против Медведчука и жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку

Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

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