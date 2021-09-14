Ермак официально зарабатывает в стране как премьер

Руководитель президентского Офиса получает зарплату на уровне премьера. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заработал в августе 54 тыс. 315 грн. Об этом сообщил портал "Слово і діло".

В сумму вошли оклад - 12 тыс. (столько же за интенсивность работы), надбавка за выслугу лет - 360 грн, за работу в условиях режимных ограничений - 2,4 тыс., оплата за дни командировок - 23 тыс. 145 грн, другие выплаты (премия, индексация) - 4 тыс. 410 грн, говорится в ответе Государственного управления делами.

Например, премьер-министр Денис Шмыгаль заработал в августе 55 тыс. 461 грн.

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У Ермака 10 заместителей. Их зарплаты колеблются от 38 тыс. грн до 52 тыс. грн.

Зарплата президента Владимира Зеленского составляет 28 тыс. грн.

Средняя зарплата штатного работника в Украине в июле составила 14 345 грн. Это на 32 грн больше по сравнению с июнем.