В Украине выросла средняя зарплата

Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в июле этого года составила 14 345 грн. Это на 32 грн больше по сравнению с июнем.

Средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - $527. Об этом сообщает Госстат.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - 7

За год зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата с учетом инфляции за год выросла на 10,2%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве - 20 956 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 11 350 грн.

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Самая высокая зарплата была в области "Информация и телекоммуникации" - 24 946 грн. Там начисления за год увеличились на 26,1%.

В области "Финансовая и страховая деятельность" - 24 489 грн. В сфере "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 20 782 грн, "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 203 грн.

Средняя зарплата в Украине к концу 2021 года может вырасти до 16 тыс. грн. Быстрее растут оклады в аграрной сфере, IT и страховании. У работодателей есть огромный запрос на специалистов рабочих специальностей. За их труд готовы платить хорошие зарплаты. Однако украинцы выбирают высшее образование. В результате каждый второй безработный в стране имеет диплом высшего учебного заведения.