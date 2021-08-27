В Украине выросла средняя зарплата

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 810
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 549
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 936
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1728
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 459
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1143
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1332
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14175
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1467
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Просмотров: 45
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1251
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1035
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1593
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
Просмотров: 0
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
пятница, 27 августа 2021 16:35

В Украине выросла средняя зарплата

  Комментировать

Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в июле этого года составила 14 345 грн. Это на 32 грн больше по сравнению с июнем.

Средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - $527. Об этом сообщает Госстат.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - 7
Средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - 7

За год зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата с учетом инфляции за год выросла на 10,2%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве - 20 956 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 11 350 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство планирует сократить разницу в зарплатах женщин и мужчин

Самая высокая зарплата была в области "Информация и телекоммуникации" - 24 946 грн. Там начисления за год увеличились на 26,1%.

В области "Финансовая и страховая деятельность" - 24 489 грн. В сфере "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 20 782 грн, "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 203 грн.

Средняя зарплата в Украине к концу 2021 года может вырасти до 16 тыс. грн.

Быстрее растут оклады в аграрной сфере, IT и страховании.

У работодателей есть огромный запрос на специалистов рабочих специальностей. За их труд готовы платить хорошие зарплаты. Однако украинцы выбирают высшее образование. В результате каждый второй безработный в стране имеет диплом высшего учебного заведения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине выросла средняя зарплата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Экс-чиновницу нашли с простреленной головой

Воскресенье сделали рабочим днем

В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие

Свежесть сала определяют спичкой: интересные факты о популярном продукте

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

Пивовар начал издавать книгу рекордов

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 11700
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 6723
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4653
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
 8 Просмотров: 3087
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
 1 Просмотров: 3060
Экономика
Утвердили форму одноразовой декларации для налоговой амнистии
Утвердили форму одноразовой декларации для налоговой амнистии Просмотров: 144
Украинцам рассказали, как сэкономить на электроэнергии
Украинцам рассказали, как сэкономить на электроэнергии Просмотров: 369
Законность доначисления в платежках за тепло проверяет АМКУ
Законность доначисления в платежках за тепло проверяет АМКУ 1 Просмотров: 135
Из Приватбанка уволят тысячи сотрудников
Из Приватбанка уволят тысячи сотрудников Просмотров: 963
Доллар, евро, злотый: какая валюта подорожала больше всего
Доллар, евро, злотый: какая валюта подорожала больше всего Просмотров: 792
Больше всего комментируют
8
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
5
Посольство США осудило нападение на Порошенко
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
3
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
Голосов: 26822
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть