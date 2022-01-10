Венедиктова заработала 1,5 млн, Данилов – беднее

Венедиктова в должности генпрокурора – с марта 2020 года. Фото: Офис генерального прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заработала в 2021 году более миллиона гривен.

Об ответе на запрос сообщает сообщает "24 канал"

Должностной оклад генпрокурора составляет более 70 тыс. Суммарно Венедиктовой насчитали за год 1 млн 539 тыс. 798 грн и 51 коп.

К примеру, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в 2021 году заработал 911 681 39 грн. В месяц получал от 65 до 80 тыс.

Львиную долю зарплаты Данилова составили премии (в среднем 36 500 грн) и надбавки.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал суммарно 795 324 грн, его заместители Александр Корниенко – 541 465, Елена Кондратюк – 635 507.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально получил более 410 300 грн. К примеру, депутат от "Європейська солідарність" Ирина Геращенко – более 580 тыс.

В ноябре прошлого года самая высокая зарплата среди членов правительства была у уволенного министра обороны Андрея Тарана – 115 тыс. 555 грн.