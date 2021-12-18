Одному из министров за месяц насчитали 3 тыс. грн зарплаты

В ноябре самая высокая зарплата среди членов правительства была у уволенного министра обороны Андрея Тарана – 115 тыс. 555 грн.

Об этом пишет "Слово і діло"

Верховная Рада уволила Тарана 3 ноября.

Новый министр обороны Алексей Резников заработал 83 тыс. 331 грн.

На втором месте в рейтинге зарплат – министр внутренних дел Денис Монастырский. Он заработал 101 тыс. 340 грн – это только оклад и надбавки.

Министр юстиции Денис Малюска заработал 100 тыс. 773 грн. Ему кроме оклада и надбавок выплатили зарплату за время отпуска и материальную помощь на оздоровление.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заработал 71 тыс. гривен. А самая маленькая зарплата была у нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина – всего 3 тыс. 133 грн.

ВР назначила Рябикина 4 ноября.

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Из заместителей министров самая высокая зарплата в ноябре была у Юлии Гере из Минобороны – 159 тыс. 596 грн.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ростислав Замлинский заработал 122 тыс. 280 грн, в том числе отпускные и премии.

32 народных депутата лишали выплат за 10 месяцев в 2021 году. Больше всего прогульщиков было во фракции ОПЗЖ.