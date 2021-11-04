"Мы вас любим и ждем". Рада назначила трех министров

Ирина Верещук попала в парламент по списку "Слуга народа", шла 29-й. Фото: president.gov.ua

Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Gazeta.ua.

Также парламент назначил Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики.

Верещук получила 260 голосов депутатов, Рябикин - 237, Свириденко - 256.

При этом ни за один из трех министров фракция "Слуга народа" не дала необходимый минимум в 226 голосов. За Верещук проголосовали 218 "слуг", за Рябикина – 197, Свириденко – 214.

При этом ни за одного из трех министров фракция "Слуга народа" не дала необходимый минимум в 226 голосов.

Во время выступления Верещук обратилась к жителям оккупированных Россией Крыма и районам Донецкой и Луганской областей на русском языке.

"Именно к ним хочу обратиться. Где бы вы ни находились в Крыму или на Донбассе - мы вас любим и ждем. Независимо от того, на каком языке вам сейчас удобнее говорить", - сказала Верещук.

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"Об имплементации "формулы Штайнмайера" вы спросили. Мы в первую очередь должны выполнить условия безопасности, а затем переходить к рассмотрению политических вопросов. Когда до сих пор на временно неподконтрольную украинскому правительству территории не может добраться Красный Крест, когда не можем обменять наших пленных, мы не можем говорить о политических вопросах. Сначала безопасность - потом политическое урегулирование", - заявила.

Подвергала сомнению курс Украины в НАТО

Ирина Верещук попала в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году. Шла 29-й в списке партии "Слуга народа". Была членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В 2010-2015 годах была мэром Равы-Руськой во Львовской области.

В прошлом году баллотировалась в мэры Киева. На выборах 25 октября 2020-го получила 5,44% голосов, заняла пятое место.

В сентябре 2019 года в интервью телеканалу "112 Украина", связываемому с кумом президента РФ Виктором Медведчуком, Верещук заявляла, что Украину "не ждут" в НАТО. После этого в Верховной Раде призывали уволить ее с должности представителя правительства в парламенте.

Также ретранслировала путинскую пропаганду в эфире телеканала ICTV, сообщала аналитическая общественная организация VoxCheck.

4 ноября Верховная Рада назначила министром обороны Алексея Резникова. До этого он был вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.