Министром обороны назначили Резникова

 
Ексклюзивы
1/5
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 7452
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 5805
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 2808
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 288
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3015
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 585
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1530
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3483
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3051
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 909
Фото
Все фото
3
8
6
6
3
Нардеп назвал Зеленского предателем – ему выключили микрофон
Нардеп назвал Зеленского предателем – ему выключили микрофон
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
Тимошенко появилась в Раде в &quot;белом халате&quot;
Тимошенко появилась в Раде в "белом халате"
Обыски НАБУ проводило, но не у Любченко - подробности
Обыски НАБУ проводило, но не у Любченко - подробности
К министру экономики Любченко пришли с обысками
К министру экономики Любченко пришли с обысками
Видео
Все видео
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова
Выборы в 197 округе: ОИК разбежалась, а после предупреждения о криминале собралась снова
Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"
Украинский журналист - Байдену: "Когда Путин будет в тюрьме?"
"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
"Неудобных" для ОП победителей госконкурсов системно не назначают на топ-должности - Bihus.Info
Интервью
1/5
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 144
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 891
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6552
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4077
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 432
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
четверг, 04 ноября 2021 11:03

Министром обороны назначили Резникова

  Комментировать
Министром обороны назначили Резникова
Надо давать отпор врагу, сказал Резников.

Верховная Рада назначила министром обороны Алексея Резникова.

За это проголосовали 273 депутата, сообщает Gazeta.ua

Фракция "Слуга народа" – 228, группы "Партия "За будущее" – 16, "Довіра" – 19, внефракционные – 10.

На назначении был президент Владимир Зеленский, который вносил кандидатуру Резникова.

"Есть понятие ротации. Это касается не только бойцов. На передовой очень важно подменять тех, кто отдался без остатка. Менять новыми, профессиональными людьми, заряженными на сто процентов. Хочу поблагодарить Андрея Васильевича (Тарана. - Gazeta.ua).

Его преемник обладает высоким потенциалом. Самое важное – пользоваться безоговорочным уважением среди украинских бойцов и высоким авторитетом. Укреплять обороноспособность нашей армии, обеспечивать достойные условия для наших защитников и защитниц Украины", – сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны

"Армия пользуется наибольшим доверием в обществе. Украинцы полагаются на Вооруженные силы больше, чем на церковь.

Но если посмотреть на другие факты, то получается, что об отдельном солдате, сержанте, офицере мы заботимся недостаточно", - заявил перед назначением Резников.

Задачей он назвал "создавать условия, чтобы Вооруженные силы могли эффективно выполнять свою функцию – давать отпор врагу".

"Надо наполнять содержанием договоренности, закрепленные во время визита президента Украины в Вашингтон. Взаимодействие с Великобританией, Канадой, Польшей, Турцией имеет огромный потенциал.

Есть общие интересы со странами Балтии. Румыния - наш сосед, для которого безопасность в Черном море так же важна", - сказал Резников.

Алексей Резников работал вице-премьером - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий 610 дней.

3 ноября Верховная Рада уволила его с этой должности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министром обороны назначили Резникова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Московский царь убивал поклонников гетмана

"Заря" минимально обыграла ЦСКА

Самое читаемое
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 10549
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 2 Просмотров: 10126
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 8343
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
3
 Просмотров: 7929
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 7443
Политика
Нардеп назвал Зеленского предателем – ему выключили микрофон
Нардеп назвал Зеленского предателем – ему выключили микрофон
3
 Просмотров: 387
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 396
В Раде минутой молчания почтили Екатерину Гандзюк
В Раде минутой молчания почтили Екатерину Гандзюк Просмотров: 72
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
 Просмотров: 441
На телеканале олигарха Ахметова пробили дно в стиле роспропаганды
На телеканале олигарха Ахметова пробили дно в стиле роспропаганды Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
14
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
1
За день уничтожили всех евреев города
1
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
Голосов: 8855
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть