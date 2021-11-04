Министром обороны назначили Резникова

Надо давать отпор врагу, сказал Резников.

Верховная Рада назначила министром обороны Алексея Резникова.

За это проголосовали 273 депутата, сообщает Gazeta.ua

Фракция "Слуга народа" – 228, группы "Партия "За будущее" – 16, "Довіра" – 19, внефракционные – 10.

На назначении был президент Владимир Зеленский, который вносил кандидатуру Резникова.

"Есть понятие ротации. Это касается не только бойцов. На передовой очень важно подменять тех, кто отдался без остатка. Менять новыми, профессиональными людьми, заряженными на сто процентов. Хочу поблагодарить Андрея Васильевича (Тарана. - Gazeta.ua).

Его преемник обладает высоким потенциалом. Самое важное – пользоваться безоговорочным уважением среди украинских бойцов и высоким авторитетом. Укреплять обороноспособность нашей армии, обеспечивать достойные условия для наших защитников и защитниц Украины", – сказал Зеленский.

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"Армия пользуется наибольшим доверием в обществе. Украинцы полагаются на Вооруженные силы больше, чем на церковь.

Но если посмотреть на другие факты, то получается, что об отдельном солдате, сержанте, офицере мы заботимся недостаточно", - заявил перед назначением Резников.

Задачей он назвал "создавать условия, чтобы Вооруженные силы могли эффективно выполнять свою функцию – давать отпор врагу".

"Надо наполнять содержанием договоренности, закрепленные во время визита президента Украины в Вашингтон. Взаимодействие с Великобританией, Канадой, Польшей, Турцией имеет огромный потенциал.

Есть общие интересы со странами Балтии. Румыния - наш сосед, для которого безопасность в Черном море так же важна", - сказал Резников.

Алексей Резников работал вице-премьером - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий 610 дней. 3 ноября Верховная Рада уволила его с этой должности.