"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства

Верещук перешла "красную линию" и должна уйти с должности, говорят в Верховной Раде.

После слов о "нас не ждут" в НАТО нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук надо уволить с должности представителя правительства в парламенте.

Об этом заявила секретарь Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

"От "РИА Новости" до сайтов "Новоросинформ" и "Русская весна" - заявление Ирины Верещук о том, что "Украину в НАТО никто не ждет", вызвало большую информационную волну во враждебном инфопространстве.

Если бы это было частное мнение отдельного лица, то им можно было бы пренебречь. Но такое мнение выразила представитель правительства в Верховной Раде, председатель Подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны профильного комитета Ирина Верещук, то есть одна из ключевых представителей сегодняшней большинства в парламенте, которая должна заботиться о вопросах безопасности и обороны государства", - написала Бобровская на сайте "Українська правда"

Нардеп заявила о "компрометирующем наборе".

"Для госпожи Верещук выступления на российских медиаресурсах не является новым или необычным делом: в феврале 2014-го она была единственной не-журналисткой, которая появилась на круглом столе российских журналистов в Киеве. Также она частый ньюсмейкер портала "Украина.ру", который публикует мнения пророссийских беглецов из Украины. На счету у госпожи Ирины защита пропагандиста Игоря Гужвы, а в 2016-м, в то время, когда на Донбассе уже 2 года продолжалась вооруженная агрессия РФ, Ирина приехала в Москву, чтобы выступить на радио. И - вишенка на торте - госпожа Верещук является членом организации "Солидарность правых сил" бывшего нардепа-беглеца Александра Артеменко, который в начале 2018-го предложил команде Трампа в качестве "плана мира" отдать Крым России "в аренду" на 50 лет", - сообщила Бобровская.

"Интересно, как бы отнеслись в Израиле к члену Кнессета, который раздает интервью иранским СМИ? Или что сказали бы в Соединенных Штатах о конгрессмене, которому пришло бы в голову публиковаться в пропагандистских газетах Пхеньяна и защищать местных псевдо-журналистов, и таким образом, режим, который стоит за ними? Ответ очевиден.

Поэтому к правительству и президентскому большинству в Верховной Раде возникает вопрос: а что, собственно, делает депутат с таким набором компрометирующего опыта на должностях председателя подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны и представительницы правительства? Какой сигнал такие "представители" Кабмина дают международным партнерам, парламенту и украинским гражданам?

Финский сценарий - нейтралитет страны - для Украины является абсолютно нереальным.Нейтральность страны, часть которой оккупирована и за которую продолжаются бои, - это сдача государства. Не существует никаких других возможностей гарантировать безопасность Украины, кроме членства в НАТО. Постановка этого под сомнение и является той "красной линией", за которой начинается государственная измена, а сеять сомнения - это потакать врагу, даже если потом все усилия будут направлены на опровержение", - написала нардеп.

"Более 10 тысяч человек погибли, более 1,5 миллиона потерял дом из-за того, что Украина находится за пределами НАТО. Сотни тысяч ветеранов должны были пройти сквозь ад фронта. И я бы не советовала шутить с такими вопросами.

И если Ирина Верещук в публичном пространстве позволяет себе ставить под сомнение курс правительства, который она же и представляет, то должен заплатить за свои слова отставкой как с должности представителя Кабмина в парламенте, так и с должности главы подкомитета", - заявила Бобровская.

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В интервью телеканалу "112 Україна", который связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком Ирина Верещук заявляла: "Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, более слаженно. У нас есть программы сотрудничества, все. Но почему-то в Грузии это одна часть работы, а у нас - другая. И даже о политической части идет речь".