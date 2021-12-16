Прогульщики года: кого из нардепов чаще всего лишали выплат

32 народных депутата лишали выплат за 10 месяцев в 2021 году.

Об этом со ссылкой на данные Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы сообщает "Слово і діло"

Больше всего прогульщиков было во фракции ОПЗЖ. Там выплат лишили 18 нардепов, в частности, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Наталию Королевскую, Вадима Столара, Сергея Левочкина.

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В группе "Партія "За майбутнє" шесть депутатов не получили выплаты за 10 месяцев: Виктор Бондар, Александр Герега, Ярослав Дубневич, Степан Ивахов, Сергей Лабазюк и Игорь Палица.

В группе "Довіра" лишили выплат двух нардепов – Сергея Шахова и Максима Ефимова.

Также двое депутатов не получили выплаты из фракции "Батькивщина" – Антон Яценко и Андрей Кожемякин.

Также без выплат остались четверо внефракционных – Дмитрий Шенцев, Дмитрий Шпенов, Андрей Деркач и Александр Дубинский.

В ноябре чаще всего заседание Верховной Рады пропускали депутаты от ОПЗЖ. Нардепов лишают компенсации, если в течение месяца или одной сессии они пропустили более 30% голосований. Тоже самое предусмотрено и за пропуск более 50% заседаний комитета. Средняя зарплата нардепа - 40 тыс. грн.