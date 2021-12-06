Среди самых больших прогульщиков в Раде - ОПЗЖ и владелец строительного гипермаркета

Чаще всего заседание Верховной Рады в ноябре пропускали депутаты от ОПЗЖ (43,3%) и внефракционные (34,1%).

Об этом сообщает "Опора".

Четверо нардепов от ОПЗЖ пропустили 708 (100%) голосований: Вадим Столар, Виктор Медведчук (находится под домашним арестом), Тарас Козак и Сергей Ларин.

Еще семь депутатов пропустили более 90% голосований: внефракционный Олесь Довгий, присутствовавший на одном голосовании, внефракционный Андрей Деркач и Вадим Рабинович из ОПЗЖ, присутствующие на шести голосованиях, Григорий Суркис из ОПЗЖ - на семи; внефракционный Дмитрий Шенцев - на 28, член группы "Партия "За будущее" Александр Герега (совладелец сетей гипермаркетов "Епіцентр К" и "Нова лінія". - Gazeta.ua) и Александр Фельдман из ОПЗЖ - на 49.

83 народных депутата пропустили более 30% голосований. Из них 23 - члены "Слуги народа", 22 - ОПЗЖ, по 10 - "Батькивщина" и внефракционные, семь - из "Голоса", шесть - группы "Партия "За будущее", четыре - "Европейская солидарность", один - группы "Доверие".

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По закону посещаемость депутатами пленарных заседаний измеряется их участием в голосованиях. Если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.

Депутатам, пропустившим более 30% голосований, не возмещают расходы, связанные с исполнением полномочий за календарный месяц. Эта сумма равна размеру месячной зарплаты депутата.

Регламентный комитет обращался к председателю Верховной Рады по поводу невыплаты зарплат за октябрь 82 народным депутатам.