82 нардепов лишат зарплат за прогулы - среди них Тищенко и Разумков

Регламентный комитет обратился к председателю Верховной Рады по поводу невыплаты зарплат за октябрь 82 народным депутатам.
Об этом сообщил член Комитета, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов.
"Комитет обратился к спикеру по поводу невыплат "депутатских" (45 тыс. грн) за октябрь 82 нардепам", - написал он в Telegram и опубликовал список нардепов:
1. Абрамовичу Игорю (ОПЗЖ, 0% - голосований на пленарных заседаниях в октябре – далее "пленарка");
2. Арахамии Давиду (СН, 26,6% – пленарка, 20% голосований на заседаниях комитета);
3. Бакунцу Павлу (СН, 68,7% - пленарка);
4. Бойку Юрию (ОПЗЖ, 2,7% - пленарка);
5. Бондарю Виктору ("За Будущее", 33,6% – пленарка);
6. Борту Виталию (ОПЗЖ,13,9% – пленарка, 33,3% – комитет);
7. Буймистер Людмиле (внефракционная,3,4% – пленарка);
8. Василевский-Смаглюк Ольге (СН, 69,2% – пленарка);
9. Володиной Дарьи (СН, 69,4% -пленарка);
10. Волошину Олегу (ОПЗЖ,63,1%-пленарка);
11. Герезе Александру ("За будущее", 7% – пленарка);
12. Гетманцеву Данилу (СН, 55% – пленарка);
13. Деркачу Андрею (п/ф,10,6% - пленарка);
14. Дмитриевой Оксане (СН, 68% – пленарка);
15. Дмитруку Артему (СН, 53,4%-пленарка);
16. Дубинскому Александру (п/ф, 0,4% – пленарка);
17. Дубневичу Ярославу ("За будущее", 30,4% – пленарка);
18. Дунаеву Сергею (ОПЗЖ, 26,4% – пленарка, 0% – комитет);
19. Ефимову Максиму ("Доверие", 2,9% - пленарка,0% - комитет);
20. Иванову Владимиру (СН, 61,3% – пленарка);
21. Ивахиву Степану ("За Будущее", 1,6% - пленарка, 0% - комитет);
22. Исаенко Дмитрию (ОПЗЖ, 6,3% – пленарка);
23. Кальцеву Владимиру (ОПЗЖ, 0% – пленарка);
24. Кисилеву Игорю (ОПЗЖ, 1,3% – пленарка, 0% – комитет);
25. Киве Илье (ОПЗЖ,6,3% – пленарка);
26. Кицаку Богдану (СН, 64,8% – пленарка);
27. Коту Андрею ("Доверие", 65,8% - пленарка);
28. Княжицкому Николаю ("ЕС", 55,9% - пленарка);
29. Козаку Тарасу (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);
30. Кожемякину Андрею ("Родина", 15,1% - пленарка);
31. Королевской Наталии (ОПЗЖ, 13,9% – пленарка, 25% – комитет);
32. Кузьмина Рената (ОПЗЖ, 0% - пленарка, 0% - комитет);
33. Кулиничу Олегу ("Доверие",33,3% - комитет);
34. Куницкому Александру (СН, 61,9% – пленарка);
35. Лабазюку Сергею ("За будущее", 24,6%-пленарша);
36. Ларину Сергею (ОПЗЖ, 0% – пленарка);
37. Левочкиной Юлии (ОПЗЖ, 0% – пленарка);
38. Левочкину Сергею (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);
39. Люшняку Николаю ("Доверие", 48,9% - пленарка);
40. Ляшенко Анастасии (СН, 28,8% – пленарка);
41. Мамояну Суто (ОПЗЖ, 18,3% – пленарка);
42. Миньку Сергею ("За Будущее", 61% - пленарка);
43. Медведчуку Виктору (ОПЗЖ, 0%-пленарша, 0% - комитет);
44. Мялыку Виктору ("За Будущее", 39,6% - пленарка, 0% - комитет);
45. Наталухе Дмитрию (СН,65,5% - пленарка);
46. Николаенко Андрею ("Родина", 25,9% - пленарка);
47. Новинскому Вадиму (п/ф,13,1% – пленарка);
48. Одарченко Андрею (СН,56,3%-пленарша);
49. Палице Игорю ("За Будущее", 7,6% - пленарка, 0% - комитет);
50. Порошенко Петру ("ЕС", 20% - пленарка, 25% - комитет);
51. Пузанову Александру (ОПЗЖ, 1,1% – пленарка);
52. Пузийчуку Андрею ("Батькивщина", 45% - пленарка);
53. Рабиновичу Вадиму (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);
54. Разумкову Дмитрию (п/ф, 44,6% - пленарка);
55. Рублевую Вячеславу (СН, 39,2% – пленарка);
56. Рудик Кире ("Голос",51,1% - пленарка);
57. Рудыку Сергею ("За Будущее", 52,2% - пленарка);
58. Саврасову Максиму ("ЕС", 56,5% - пленарка);
59. Савченко Ольге (СН, 40% – пленарка);
60. Скороход Анне ("За будущее", 66,7% - пленарка);
61. Сольскому Николаю (СН, 15,3% - пленарка);
62. Солоду Юрию (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);
63. Столару Вадиму (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);
64. Стрыхарскому Андрею (СН, 65,5% -пленарка);
65. Струневичу Вадиму (СН, 38,5% – пленарка);
66. Таруте Сергею ("Батькивщина", 8,1% - пленарка);
67. Тищенко Николаю (СН, 55,3% – пленарка);
68. Трухину Александру (СН, 33,3% – пленарка);
69. Умерову Рустему ("Голос", 0,7% - пленарка);
70. Фельдману Александру (ОПЗЖ, 2,5% – пленарка, 40% – комитет);
71. Халимону Павлу (СН, 69,6% – пленарка);
72. Холодову Андрею (СН, 43,7% – пленарка);
73. Христенко Федору (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);
74. Шахрву Сергею ("Доверие", 40,1% - пленарка, 20% - комитет);
75. Швачку Антону (СН, 62,1% - пленарка);
76. Шевченко Евгению (п/ф,45,8% – пленарка);
77. Шенцеву Дмитрию (п/ф, 4,1% – пленарка);
78. Шипайлу Остапу (СН, 46,4% – пленарка);
79. Шпенову Дмитрию (п/ф, 7,9%-пленарша, 33%-комитет);
80. Юрченко Александру (п/ф, 64,6% – пленарка);
81. Ясько Елизавете (СН, 38,1% – пленарка);
82. Яценко Антону ("Батькивщина", 9% - пленарка, 0% - комитет).
"Возможна экономия для бюджета – 3,7 млн грн. Но перечень "штрафников" – не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - написал Фролов.
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Антирейтинг фракций и групп по доле депутатов, которых предлагают лишить зарплат, а октябрь выглядит так:
1. ОПЗЖ – 52% (23 депутатов)
2. "За Будущее" – 48% (10)
3. "Доверие" – 25% (пять)
4. "Батькивщина" – 20% (пять)
5. "ЕС" – 11% (три)
6. "Слуга народа" – 10% (25)
6. "Голос" – 10% (двое).
Посещаемость депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.
Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
Сумма средств равна размеру месячной заработной платы нардепа и не подлежит налогообложению.
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