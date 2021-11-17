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среда, 17 ноября 2021 17:07

82 нардепов лишат зарплат за прогулы - среди них Тищенко и Разумков

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82 нардепов лишат зарплат за прогулы - среди них Тищенко и Разумков
Депутатам, пропускающим более 30% голосований, не возмещают расходы по исполнению полномочий. Фото: Getty Images

Регламентный комитет обратился к председателю Верховной Рады по поводу невыплаты зарплат за октябрь 82 народным депутатам.

Об этом сообщил член Комитета, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов.

"Комитет обратился к спикеру по поводу невыплат "депутатских" (45 тыс. грн) за октябрь 82 нардепам", - написал он в Telegram и опубликовал список нардепов:

1. Абрамовичу Игорю (ОПЗЖ, 0% - голосований на пленарных заседаниях в октябре – далее "пленарка");

2. Арахамии Давиду (СН, 26,6% – пленарка, 20% голосований на заседаниях комитета);

3. Бакунцу Павлу (СН, 68,7% - пленарка);

4. Бойку Юрию (ОПЗЖ, 2,7% - пленарка);

5. Бондарю Виктору ("За Будущее", 33,6% – пленарка);

6. Борту Виталию (ОПЗЖ,13,9% – пленарка, 33,3% – комитет);

7. Буймистер Людмиле (внефракционная,3,4% – пленарка);

8. Василевский-Смаглюк Ольге (СН, 69,2% – пленарка);

9. Володиной Дарьи (СН, 69,4% -пленарка);

10. Волошину Олегу (ОПЗЖ,63,1%-пленарка);

11. Герезе Александру ("За будущее", 7% – пленарка);

12. Гетманцеву Данилу (СН, 55% – пленарка);

13. Деркачу Андрею (п/ф,10,6% - пленарка);

14. Дмитриевой Оксане (СН, 68% – пленарка);

15. Дмитруку Артему (СН, 53,4%-пленарка);

16. Дубинскому Александру (п/ф, 0,4% – пленарка);

17. Дубневичу Ярославу ("За будущее", 30,4% – пленарка);

18. Дунаеву Сергею (ОПЗЖ, 26,4% – пленарка, 0% – комитет);

19. Ефимову Максиму ("Доверие", 2,9% - пленарка,0% - комитет);

20. Иванову Владимиру (СН, 61,3% – пленарка);

21. Ивахиву Степану ("За Будущее", 1,6% - пленарка, 0% - комитет);

22. Исаенко Дмитрию (ОПЗЖ, 6,3% – пленарка);

23. Кальцеву Владимиру (ОПЗЖ, 0% – пленарка);

24. Кисилеву Игорю (ОПЗЖ, 1,3% – пленарка, 0% – комитет);

25. Киве Илье (ОПЗЖ,6,3% – пленарка);

26. Кицаку Богдану (СН, 64,8% – пленарка);

27. Коту Андрею ("Доверие", 65,8% - пленарка);

28. Княжицкому Николаю ("ЕС", 55,9% - пленарка);

29. Козаку Тарасу (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);

30. Кожемякину Андрею ("Родина", 15,1% - пленарка);

31. Королевской Наталии (ОПЗЖ, 13,9% – пленарка, 25% – комитет);

32. Кузьмина Рената (ОПЗЖ, 0% - пленарка, 0% - комитет);

33. Кулиничу Олегу ("Доверие",33,3% - комитет);

34. Куницкому Александру (СН, 61,9% – пленарка);

35. Лабазюку Сергею ("За будущее", 24,6%-пленарша);

36. Ларину Сергею (ОПЗЖ, 0% – пленарка);

37. Левочкиной Юлии (ОПЗЖ, 0% – пленарка);

38. Левочкину Сергею (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);

39. Люшняку Николаю ("Доверие", 48,9% - пленарка);

40. Ляшенко Анастасии (СН, 28,8% – пленарка);

41. Мамояну Суто (ОПЗЖ, 18,3% – пленарка);

42. Миньку Сергею ("За Будущее", 61% - пленарка);

43. Медведчуку Виктору (ОПЗЖ, 0%-пленарша, 0% - комитет);

44. Мялыку Виктору ("За Будущее", 39,6% - пленарка, 0% - комитет);

45. Наталухе Дмитрию (СН,65,5% - пленарка);

46. ​​Николаенко Андрею ("Родина", 25,9% - пленарка);

47. Новинскому Вадиму (п/ф,13,1% – пленарка);

48. Одарченко Андрею (СН,56,3%-пленарша);

49. Палице Игорю ("За Будущее", 7,6% - пленарка, 0% - комитет);

50. Порошенко Петру ("ЕС", 20% - пленарка, 25% - комитет);

51. Пузанову Александру (ОПЗЖ, 1,1% – пленарка);

52. Пузийчуку Андрею ("Батькивщина", 45% - пленарка);

53. Рабиновичу Вадиму (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);

54. Разумкову Дмитрию (п/ф, 44,6% - пленарка);

55. Рублевую Вячеславу (СН, 39,2% – пленарка);

56. Рудик Кире ("Голос",51,1% - пленарка);

57. Рудыку Сергею ("За Будущее", 52,2% - пленарка);

58. Саврасову Максиму ("ЕС", 56,5% - пленарка);

59. Савченко Ольге (СН, 40% – пленарка);

60. Скороход Анне ("За будущее", 66,7% - пленарка);

61. Сольскому Николаю (СН, 15,3% - пленарка);

62. Солоду Юрию (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);

63. Столару Вадиму (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);

64. Стрыхарскому Андрею (СН, 65,5% -пленарка);

65. Струневичу Вадиму (СН, 38,5% – пленарка);

66. Таруте Сергею ("Батькивщина", 8,1% - пленарка);

67. Тищенко Николаю (СН, 55,3% – пленарка);

68. Трухину Александру (СН, 33,3% – пленарка);

69. Умерову Рустему ("Голос", 0,7% - пленарка);

70. Фельдману Александру (ОПЗЖ, 2,5% – пленарка, 40% – комитет);

71. Халимону Павлу (СН, 69,6% – пленарка);

72. Холодову Андрею (СН, 43,7% – пленарка);

73. Христенко Федору (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комитет);

74. Шахрву Сергею ("Доверие", 40,1% - пленарка, 20% - комитет);

75. Швачку Антону (СН, 62,1% - пленарка);

76. Шевченко Евгению (п/ф,45,8% – пленарка);

77. Шенцеву Дмитрию (п/ф, 4,1% – пленарка);

78. Шипайлу Остапу (СН, 46,4% – пленарка);

79. Шпенову Дмитрию (п/ф, 7,9%-пленарша, 33%-комитет);

80. Юрченко Александру (п/ф, 64,6% – пленарка);

81. Ясько Елизавете (СН, 38,1% – пленарка);

82. Яценко Антону ("Батькивщина", 9% - пленарка, 0% - комитет).

"Возможна экономия для бюджета – 3,7 млн грн. Но перечень "штрафников" – не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - написал Фролов.

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Антирейтинг фракций и групп по доле депутатов, которых предлагают лишить зарплат, а октябрь выглядит так:

1. ОПЗЖ – 52% (23 депутатов)

2. "За Будущее" – 48% (10)

3. "Доверие" – 25% (пять)

4. "Батькивщина" – 20% (пять)

5. "ЕС" – 11% (три)

6. "Слуга народа" – 10% (25)

6. "Голос" – 10% (двое).

Посещаемость депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.

Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Сумма средств равна размеру месячной заработной платы нардепа и не подлежит налогообложению.

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