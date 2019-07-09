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вторник, 09 июля 2019 11:09

Женщина выпала из окна многоэтажки и погибла

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Женщина выпала из окна многоэтажки и погибла
У Полтаві 81-річна жінка випала з 5 поверху і загинула. Фото: 1news.com.ua

9 июля около 10 часов утра в Полтаве погибла женщина 1938 года. Она выпала из окна своей квартиры в многоэтажном доме.

Об этом Gazeta.ua сообщил начальник отдела коммуникации ГУ национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Это произошло около часа назад. Следственно-оперативная группа только прибыла на место. Женщина выпала с 5 этажа девятиэтажки по адресу улица Европейская, 66. Упала на асфальт у входа в подъезд. От полученной травмы погибла мгновенно", - рассказал полковник Сулаев.

Сейчас полицейские рассматривают две версии: несчастный случай или самоубийство. Сообщают, что на момент трагедии погибшая была в квартире одна.

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6 июля в селе Кияшки недалеко от города Горишни Плавни на Полтавщине погиб депутат городского совета Александр Штейка. Трагедия произошла на реке Псел неподалеку от пляжа, где праздновали Ивана Купала.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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