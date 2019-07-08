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понедельник, 08 июля 2019 13:20

Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб

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Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Трагічно загинув депутат міської ради міста Горішні Плавні на Полтавщині Олександр Штейка. Фото: hp-rada.gov.ua

6 июля в селе Кияшки недалеко от города Горишни Плавни на Полтавщине погиб депутат городского совета Александр Штейка. Трагедия произошла на реке Псел неподалеку от пляжа, где праздновали Ивана Купала.

О трагедии сообщили в управлении по вопросам гражданской обороны населения Полтавской ОГА.

По данным свидетелей, 40-летний мужчина 6 июля отдыхал с друзьями в селе Кияшки. На реке Псел компания каталась на водном мотоцикле. В завершение Александр делал круг на воде и выпал из мотоцикла. Как выяснили позже, водный транспорт зацепился за корягу.

При столкновении, вероятно, человек ударилсяо ту же корягу, потерял сознание и захлебнулся. Врачи констатировали у него травмы от падения.

Друзья сразу бросились в воду искать Александра. Но потеряли драгоценное время: тело нашли лишь через несколько минут ниже по течению. Пітались оказать первую помощь, но тщетно. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

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У Александра Штейки остались двое детей. От первого брака - 14-летняя дочь. Во второй раз мужчина женился в прошлом году, имел в этом браке 1-летнего сына.

Александр Леонидович Штейка был предпринимателем, владельцем фабрики "Трикотажный рай". В Горишних Плавнях был депутатом городского совета. Занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам экономической политики, бюджета, финансов, предпринимательской деятельности и осуществления регуляторной политики.

Похоронную службу по Александру Штейке отслужат 9 июля в 9:30 в Свято-Николаевском соборе города Горишни Плавни.

10 июня в Цыбулеве Монастырищенского района Черкасской области простились с участником войны на Донбассе 29-летним Сергеем МАРШУКОМ. Он утонул в местном пруду.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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