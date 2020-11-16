В Харькове провели исторический радиоэфир

Харьков стал вторым городом в СССР, где зазвучало общедоступное радио Фото: urokiistorii

16 ноября 1924 года в экспериментальный эфир вышла первая украинская радиопередача "Говорит Харьков". С тех пор отмечали День работников радио, а позже - еще и День телевидения и связи.

В начале 1920-х в Советской Украине проводили активную электрификацию. В столице Харькове работала радиостанция международных отношений и искровая передающая. Их поддерживали более 60 приемных станции. А вскоре украинские техники собрали собственный радиоприемник.

Советская власть поняла, что не только пресса и литература, но и удешевление и распространение радио будет способствовать пропаганде советского образа жизни и достижений. На его развитие начали активно выделять средства. К 1924 году ручной приемник могли приобрести за 150 руб. Те, кто мог его себе позволить, слушали передачи из-за рубежа и московской станции "Коминтерн".

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Запустить украинское радиовещание политики приказывали к 7-й годовщине так называемой Октябрьской революции. За главное техническое помещение выбрали здание нынешней Харьковской филармонии, а по городу развесили громкоговорители. Впрочем, из-за технических проблем, с подготовкой к эфиру справились на неделю позже запланированного.

В эфире 16 ноября, около 19.00, прозвучали слова техника "Алло, алло, алло! Говорит Харьков! Вам, вам, вам!". Вскоре начался концерт местных артистов и музыкального квартета. Длился 22 мин.

Харьков стал вторым городом в Советском Союзе, где зазвучало радио, а первый радиоэфир вызывал у людей множество эмоций - от недоверия к восхищению. С января 1925-го радиотрансляции станут регулярными. А через год в городе сдадут в эксплуатацию средневолновую радиостанцию ​​РВ-20.

Временным советским центром Харьков стал еще в конце 1917 года. Туда перебрались большевики, которые при Центральной Раде не смогли установить контроль над Киевом. Харьков имел удобное расположение: находился недалеко от основных фронтов и ближе к России, имел развитую промышленность. Во время советско-украинской войны город переходил из рук в руки несколько раз, однако в 1919 году большевики в очередной раз захватили его. 6 января они провозгласили Украинскую Социалистическую Советскую Республику, а Харьков стал ее политическим центром. Официально его статус был закреплен в новой Конституции УССР 1929-го. Там появилась статья 82: "Столицей Украинской Социалистической Федеративной Советской Республики является город Харьков".