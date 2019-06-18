Сергей Маршук не выплыл из пруда

10 июня в Цыбулеве Монастырищенского района Черкасской области простились с участником войны на Донбассе 29-летним Сергеем МАРШУКОМ. Он утонул в местном пруду.

- Сергей пошел на пруд вместе с товарищем. Отплыли от берега на 20 метров. Ныряли с аквалангом по очереди, - рассказывает Оксана Ясентюк из пожарно-спасательной службы Монастырищенского района. - Перед последним погружением ребята проверили уровень воздуха в баллоне. Сергей решил, что хватит. Когда не вынырнул на поверхность, его товарищ насторожился. Пытался искать друга, но тщетно. Забил тревогу, сообщил родным. Утопленника нашли водолазы Смелянского отряда через день.

По официальной версии, мужчины на пруду ловили раков. Местные говорят, что на самом деле искали на дне водоема лом, потом сдавали.

- Мужчина умер нелепой смертью, - говорит руководитель поисково-спасательного отряда водолазов Черкасского областного совета Виктор Терновцов. - Чтобы легче было достать дно, привязал к поясу 16-килограммовую гирю. Под тяжестью веревка затянулась до невозможности. Когда достали тело, не могли ее развязать. Пришлось перерезать.

Очевидно, Сергей почувствовал, что заканчивается воздух. Но из-за гири выплыть на поверхность не смог. К берегу двинулся по дну. Если бы преодолел еще семь метров, воды было бы ему уже по шею. А так умер с веревкой в руке.

Сергей Маршук на Донбассе воевал добровольцем. С женой воспитывал сына 3-летнего Илью.

- Сережу мы встречали с войны всем селом, он у нас был герой, - говорит учительница Людмила Мудрак. - На Донбассе получил тяжелое ранение, когда бросился спасать товарища, которому оторвало ногу. Контракт не подписывал, поэтому на войне ничего не заработал. Когда вернулся, женился. Взял девушку Марину из соседнего села Ивахны. Имели сына. Планировали купить дом. Уже внесли половину суммы.

Сергей Маршук имел двух братьев. Был старший сын в семье.