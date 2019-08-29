Мошенника-туроператора заочно посадили

Михаила ТИщенка заочно задержали. Фото:ЗМИСТ

На днях следственный судья Киевского районного суда Полтавы поддержал ходатайство о содержании под стражей Михаила Тищенка - директора мошеннической фирмы "Агентство путешествий" Эйфория ".

Об этом сообщил информационный ресурс "ЗМІСТ" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

12 августа прокуратура узнала, что подозреваемый в обмане нескольких туристов уехал в Россию. С тех пор в Украину не возвращался.

Сейчас мужчина находится в международном розыске - как только найдут, сразу окажется под стражей.

За преступления, которые совершила его фирма, Михаилу Тищенко грозит от полугода лишения свободы.

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Михаила Тищенка обвиняют в обмане туристов, которые обращались к его турфирмы за услугами. Человек в период с ноября 2017 до августа 2018 получил 356 000 гривен от восьми полтавчан, но не перечислил их туроператорам. Вместо этого тратил деньги на свои нужды. Кроме этого, 600 700 гривен от 18 туристов он присвоил с марта 2018 по февраль 2019 года.