Эйфория: мошенник собрал миллион гривен за обещания отдыха и исчез

Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтаве объявили в розыск 33-летнего директора турфирмы "Эйфория" Михаила Тищенко. Пообещав пострадавшим отдых, человек собрал миллион гривен и скрылся.

Об этом Gazeta.ua рассказал начальник отдела коммуникации отделения полиции №1 города Полтавы Владимир Пасичко.

Известно, что Михаил Тищенко несколько лет назад переехал в Полтаву из соседней области. В Киевском районе Полтавы, в одном из офисов ТРЦ "Киев" открыл турагенство "Эйфория".

"Официально работал больше года - зарабатывал себе авторитет и клиентов. Когда их стало много, он собрал деньги и сбежал. Пострадавшие начали обращаться в конце прошлого года. Затем, когда мы поняли, что их большое количество, открыли криминальное производство и начали досудебное расследование. У нас достаточно доказательств противоправной деятельности, поэтому мы объявили его в розыск ", - пояснил Владимир Пасичко.

Разыскиваемый Михаил Тищенко в мошеннический способ завладел почти 1 млн грн своих клиентов. Оформлял заказ на отдых за рубежом со 100-процентной предоплатой, после чего присвоил полученные средства и исчез. Сейчас в полицию обратились более 20 пострадавших.

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По факту открыли уголовное производство за злоупотребление полномочиями должностным лицом, а также за присвоение имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением.

По такой квалификации мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Полиция обращается с просьбой предоставить информацию о местонахождении подозреваемого в совершении вышеуказанных преступлений Тищенко Михаила Александровича, 1985 года рождения. Информацию о нем просят сообщить по телефонам: 0(50) 608 81 75, 0(99) 339 45 71, 102 или сообщить другим удобным способом в ближайшее отделение полиции.

На период отпусков дали советы, как выбрать туроператоров и авиаперевозчиков. В этом году Кабмин ужесточил требования к организаторам отдыха. Туроператоры обязаны раскрывать имена агентов, с которыми работают. Агентом может назваться мошенник, потому что им не нужна лицензия на работу