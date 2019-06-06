Как правильно выбрать туроператора

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 17112
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 306
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 252
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 855
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2700
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5166
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3483
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2169
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7614
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
6
5
7
5
21
На Полтавщине в оврагах построят горнолыжный курорт - фото
На Полтавщине в оврагах построят горнолыжный курорт - фото
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
Из песчаного карьера образовались ярко-голубые озера - показали красивое видео
Из песчаного карьера образовались ярко-голубые озера - показали красивое видео
Скалы Довбуша: показали захватывающие фото каменного лабиринта в Карпатах
Скалы Довбуша: показали захватывающие фото каменного лабиринта в Карпатах
Видео
Все видео
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Самые старые дубы Украины пережили крещение Руси и открытия Колумбом Америки
Самые старые дубы Украины пережили крещение Руси и открытия Колумбом Америки
Один из символов Закарпатья: восстановят уникальную ретро-железную дорогу 1908
Один из символов Закарпатья: восстановят уникальную ретро-железную дорогу 1908
Назвали имена новых ведущих популярного тревел-шоу
Назвали имена новых ведущих популярного тревел-шоу
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 252
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 468
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 981
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3582
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31789
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1341
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 11:24

Как правильно выбрать туроператора

  Комментировать
Как правильно выбрать туроператора
Туроператоров нужно проверять в интернете. Фото: 112

На период отпусков дали советы, как выбрать туроператоров и авиаперевозчиков.

В этом году Кабмин ужесточил требования к организаторам отдыха. Туроператоры обязаны раскрывать имена агентов, с которыми работают. Агентом может притвориться мошенник, потому что им не нужна лицензия на работу, передают "Факты".

На сайте Минэкономразвития стоит проверить лицензию туроператора. О фирме можно прочитать на форумах и в соцсетях.

Операторы должны за 8 и 2 ч. до вылета проверять информацию о рейсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда украинцы планируют поехать летом

Если рейс задерживается более чем на 4 ч., обязаны сообщить на своем сайте.

На экстренный случай операторы должны иметь на счетах 20 тыс. евро банковской гарантии.

В случае задержки рейса авиакомпания должна покормить вас и дать возможность дважды бесплатно позвонить. Вас поселят в гостиницу и обеспечат трансфером, если рейс отложен на день. Об этом нужно отчитываться Госавиаслужбе.

Туристический сезон в разгаре. Несмотря на доступность поездок за границу, люди все больше путешествуют по Украине. Больше всего любят путешествия на выходные или в необычные места.

О преимуществах украинского туризма и интересных направления рассказал Gazeta.ua директор турфирмы Kraina UA Руслан Мирошниченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно выбрать туроператора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 32708
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 21925
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 21186
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 18981
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 4 Просмотров: 17325
Путешествия
"Наши едут во Львов, иностранцы - в Чернобыль", - рассказали особенности туризма в Украине
"Наши едут во Львов, иностранцы - в Чернобыль", - рассказали особенности туризма в Украине
6
 1 Просмотров: 630
Из Украины в Словакию будет курсировать поезд
Из Украины в Словакию будет курсировать поезд Просмотров: 207
Успех сериала HBO привлек туристов в Чернобыль
Успех сериала HBO привлек туристов в Чернобыль Просмотров: 297
Брак с красивыми местными: как в Амстердаме заманивают туристов
Брак с красивыми местными: как в Амстердаме заманивают туристов Просмотров: 1503
Туры по заброшенным местам Европы
Туры по заброшенным местам Европы Просмотров: 9
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
4
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
4
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
4
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
Голосов: 1867
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua