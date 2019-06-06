Как правильно выбрать туроператора

Туроператоров нужно проверять в интернете. Фото: 112

На период отпусков дали советы, как выбрать туроператоров и авиаперевозчиков.

В этом году Кабмин ужесточил требования к организаторам отдыха. Туроператоры обязаны раскрывать имена агентов, с которыми работают. Агентом может притвориться мошенник, потому что им не нужна лицензия на работу, передают "Факты".

На сайте Минэкономразвития стоит проверить лицензию туроператора. О фирме можно прочитать на форумах и в соцсетях.

Операторы должны за 8 и 2 ч. до вылета проверять информацию о рейсе.

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Если рейс задерживается более чем на 4 ч., обязаны сообщить на своем сайте.

На экстренный случай операторы должны иметь на счетах 20 тыс. евро банковской гарантии.

В случае задержки рейса авиакомпания должна покормить вас и дать возможность дважды бесплатно позвонить. Вас поселят в гостиницу и обеспечат трансфером, если рейс отложен на день. Об этом нужно отчитываться Госавиаслужбе.

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