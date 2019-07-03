Командир Нацгвардии побил солдата до полусмерти - подробности

2 июля следователи Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование избиения солдата.

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР Украины.

Подробности дела указаны в Государственном реестре досудебных решений.

Инцидент произошел 18 марта на военном полигоне в селе Великий Тростянец Полтавского района.

Около 14:00 дня старший лейтенант личного состава 3-го патрульного взвода патрульной роты воинской части 3052 Виктор Пихурец был недоволен тем, что солдат невовремя прибыл по его вызову.

В помещении вагончике для проживания лейтенант, "воспитывая" подчиненного, нанес солдату 3 удара кулаком в грудь и отпустил.

Через полчаса после избиения лейтенант заметил солдата во дворе у вагончика, подошел к нему сзади и нанес один удар ботинком в левый бок.

Из-за этого у пострадавшего разорвалась селезенка, что привело к хирургическому вмешательству.

Действия лейтенанта квалифицируются как тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

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Дело передали в Шевченковский районный суд Полтавы.

4 июня лейтенанта сообщили о подозрении по ч. 4 ст.426-1 УК Украины.

Сейчас военнослужащего держат под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины лейтенанту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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