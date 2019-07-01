Впервые создадут совместный "военный интернет"

Германия и Нидерланды подписали соглашение о создании совместного военного интернета Фото: ZDNet

В Брюсселе представители правительства Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого совместного военного интернета

Военный интернет получил название Tactical Edge Networking, сокращенно - TEN. Проект будет тестовым. Его результаты покажут эффективность такого объединения для всех членов НАТО, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К спутнику Сатурна отправят беспилотник

TEN объединит связи между наземными операциями германской армии и тактической коммуникационной программой FOXTROT Министерства обороны Нидерландов. Последнюю используют голландские военные.

Штаб-квартира TEN находиться в немецком Кобленце и в нидерландском Амерсфорте. Новый интернет обеим странам обойдется в миллионы евро. Сюда входит переоснащение солдат и транспортных средств новым оборудованием.

Независимо от страны войска будут использовать идентичные компьютеры, радиоприемники, планшеты и телефоны независимо от страны происхождения.

Бывший американский вице-президент Джо Байден спрогнозировал, что НАТО прекратит существование в случае избрания Дональда Трампа на второй президентский срок.