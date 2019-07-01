Знакомые локации и креативные батуты - новую рекламу для Apple сняли в Украине

Аpple сняла рекламу наушников AirPods в Киеве Фото: Vgorode

В Киеве компания Apple сняла рекламу наушников AirPods.

Над видео работали на локациях, которые создали на авиационном ангаре Украины и на улицах столицы, сообщает Adweek.

Идеей ролика занималась рекламное агентство TBWA/Media Arts Lab. Над съемками работали британская компания Pulse Films и украинская студия Radioaktive Film.

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Кроме этого, к съемочной команды присоединился независимый режиссер Оскар Хадсон. Он снимал клипы для Bonobo и Radiohead.

Саундтреком к ролику стала песня I Learnt Some Jazz Today. Ее выполнил ямайский исполнитель Tessellated.

На видео главный герой гуляет по городу и отскакивает от пола и стен, ведь все поверхности превратились в батуты. Трюки выполнил профессиональный акробат на реальных батутах.

Певец из Калифорнии Оливер Три снял видео на песню Hurt в Киеве. Сюжет разворачивался на Рыбальском мосту и в спальных районах города.