США стали добрее к Huawei

США лишь частично смягчит санкции в отношении Huawei. ФОТО: REUTERS

США лишь частично смягчит санкции в отношении Huawei.

"Министерство торговли США лишь временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку американских товаров общего назначения китайскому производителю смартфонов. При этом "наиболее чувствительное оборудование" останется под запретом для поставок", - сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, передаёт Reuters.

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"Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США", — добавил Кудлоу.

Компанию Huawei обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.