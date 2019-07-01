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понедельник, 01 июля 2019 10:55

Facebook оштрафовали на миллион евро

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Facebook оштрафовали на миллион евро
Facebook оштрафовали в Италии на один миллион евро Фото: The Washington Post

В Италии оштрафовали социальную сеть Facebook. Причиной стал скандал с Cambridge Analytica.

"Регулятор по вопросам конфиденциальности информации в Италии оштрафовал Facebook на миллион евро за нарушения, связанные со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica - это самый большой штраф для гигантской социальной сети в пределах этого дела", - сообщает Politico.

Приложение ThisIsYourDigitalLife, который использовал Facebook для сбора информации о пользователях и их друзей в социальной сети, загрузили 57 граждан страны, передает УНН.

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Приложение использовали для получения личных данных компании Cambridge Analytica. Она использовала данные людей во время президентских выборов в США 2016-го, чтобы влиять на избирателей.

Таким образом, более 200 тыс. итальянцев передали личную информацию через приложение, не зная этого. Всего похитили данные 87 млн ​​пользователей Facebook во всем мире.

Несмотря на обещание защищать выборы от зарубежного вмешательства и кампаний по дезинформации внутри стран, Facebook не смог эффективно противодействовать троллям, ботам и дезинформационным кампаниям во время президентских выборов в Украине.

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