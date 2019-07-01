Facebook оштрафовали на миллион евро

В Италии оштрафовали социальную сеть Facebook. Причиной стал скандал с Cambridge Analytica.
"Регулятор по вопросам конфиденциальности информации в Италии оштрафовал Facebook на миллион евро за нарушения, связанные со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica - это самый большой штраф для гигантской социальной сети в пределах этого дела", - сообщает Politico.
Приложение ThisIsYourDigitalLife, который использовал Facebook для сбора информации о пользователях и их друзей в социальной сети, загрузили 57 граждан страны, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США стали добрее к Huawei
Приложение использовали для получения личных данных компании Cambridge Analytica. Она использовала данные людей во время президентских выборов в США 2016-го, чтобы влиять на избирателей.
Таким образом, более 200 тыс. итальянцев передали личную информацию через приложение, не зная этого. Всего похитили данные 87 млн пользователей Facebook во всем мире.
Несмотря на обещание защищать выборы от зарубежного вмешательства и кампаний по дезинформации внутри стран, Facebook не смог эффективно противодействовать троллям, ботам и дезинформационным кампаниям во время президентских выборов в Украине.
Комментарии