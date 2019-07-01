Apple приобрела производителя беспилотников

Компания Apple приобрела стартап Drive.ai, который занимается созданием беспилотников. Фото: bloomberg.com

Компания Apple приобрела стартап Drive.ai, который занимается созданием беспилотников.

Перед приобретением в Drive.ai объявили о банкротстве. Тогда стартап уже имел несколько центров испытания самоходных авто, полигон и целый тестовый автопарк.

Apple получила целый ряд разработок и готовую площадку для испытаний. В свою очередь, стартап Drive.ai имеет возможность продолжить совершенствование своих технологий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспилотник General Motors отключился в дороге

Это не первый шаг Apple в направлении самоходных авто. Компания еще несколько лет назад заявила о разработке беспилотников и "за кулисами" ведет конкурентную борьбу с другими разработчиками аналогичных технологий - Waymo, Uber и другими.

В компании Apple уже более 5 тыс. сотрудников привлечены к работе над самоходными машинами. Об этом сообщила tsn.ua.

Renault, Nissan и подразделение Google по разработке беспилотников Waymo планируют совместно создавать сервисы с самоходными авто.