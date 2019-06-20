Renault, Nissan и Google вместе будут работать над беспилотниками

Renault, Nissan и подразделение Google по разработке беспилотников Waymo - планируют совместно создавать сервисы с самоходными авто. Фото: autopublishers.com

Renault, Nissan и подразделение Google по разработке беспилотников Waymo - планируют совместно создавать сервисы с самоходными авто.

Представители брендов говорят, что еще рано говорить о сроках, когда начнутся серьезные тесты новых беспилотников или их коммерческое применение.

В планах нового альянса поддержка и консультация друг друга, в том числе при выходе на авторынки.

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Недавно стартап Aurora Innovation начал сотрудничество с Fiat-Chrysler. Volkswagen сообщил о прогрессе в переговорах с Ford о потенциальных инвестициях в дочерние компании Ford Automotive Vehicles и Argo AI.

Партнерство с Renault и Nissan укрепляет стремление Waymo коммерциализировать беспилотники. Это сотрудничество обеспечивает доступ компании к альянсу, который в 2018 году продал более 10,7 млн автомобилей. Это объединение расширяет технологические возможности Waymo за пределы Северной Америки, сообщили в autonews.com.

Автомобили-беспилотники будут делать на базе моделей Fiat-Chrysler и Jaguar.